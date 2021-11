Le premier acte de Carrick en tant que patron de Man Utd a fait basculer la star hors de l’alignement

La première tâche de Michael Carrick en tant que patron de Manchester United devrait être de retirer Harry Maguire de la formation de départ, selon Rio Ferdinand.

L’international anglais s’est largement révélé être une signature solide pour United depuis son départ de Leicester. En fait, peu de temps après, Ole Gunnar Solskjaer, récemment limogé lui a donné le brassard de capitaine.

Bien que Maguire ait également eu des moments à oublier, ceux-ci se sont produits plus fréquemment cette saison.

En effet, il a reçu deux cartons jaunes et un rouge subséquent en sept minutes en Défaite 4-1 de samedi contre Watford.

Certains experts ont souligné que Maguire semblait inapte. Pendant ce temps, des rapports ont simultanément affirmé que Solskjaer l’avait ramené après une blessure 10 jours avant qu’il ne soit prêt.

La baisse de forme intervient après que le joueur de 28 ans a joué un rôle principal pour l’Angleterre à l’Euro 2020. Selon Ferdinand, l’une des principales priorités de Carrick devrait être de donner du repos à Maguire.

À cet égard, le spécialiste est d’accord avec son ancien coéquipier de Man Utd, Gary Neville.

« Harry n’aimerait pas entendre cela, mais je pense juste que parfois, vous devez être retiré de la ligne de tir », a déclaré Ferdinand à Vibe avec Five.

« Il a eu un long été, un été réussi avec l’Angleterre dans une certaine mesure. Il a beaucoup joué au football, revient à United et physiquement et mentalement, on dirait qu’il y a une gueule de bois là-bas.

«Il ne s’en sortira pas, moi non plus, j’essaierais de jouer avec, mais pour le moment, ses performances n’ont pas été au niveau requis, pour lui, pour Man United. La barre qu’il s’était fixée ne serait pas là.

« J’ai vu Gary Neville en parler l’autre jour qu’il faisait un cauchemar après trois ou quatre étés au rebond à jouer au football pour l’Angleterre et Man United et qu’il avait besoin de congé.

« Je pense que Harry Maguire en est probablement à ce stade en ce moment. »

Quant à savoir qui pourrait remplacer Maguire, Eric Bailly pourrait s’intégrer aux côtés de Victor Lindelof. Raphael Varane est le choix évident pour intervenir, mais il se remet d’une blessure.

Solskjaer s’ouvre sur les lacunes de Man Utd

Cependant, la tâche la plus importante sera de trouver un manager à long terme pour faire à nouveau avancer United. Zinedine Zidane et Mauricio Pochettino sont dans le cadre tandis que Carrick assume le rôle intérimaire.

Solskjaer a dit de son temps en charge, qui a lui-même débuté par intérim en décembre 2018 : « Vous savez ce que ce club représente pour moi et ce que je voulais réaliser ici.

« Pour le club, pour les fans, pour les joueurs, pour le staff. Je voulais que nous passions à l’étape suivante pour défier la ligue, gagner des trophées et je pense seulement que c’est juste que cela vienne de la bouche du cheval.

Rodgers et Zidane mènent la course pour remplacer Solskjaer

« Je ne veux pas répondre à tout… il va y avoir des journalistes qui vont me demander des interviews mais non, je ne vais pas faire d’interviews.

United a cependant peu de temps pour que la poussière retombe après la sortie de Solskjaer. Ils affronteront Villarreal à l’extérieur en Ligue des champions mardi.