BlockFi

Le premier administrateur indépendant de BlockFi, l’ancien président de la CFTC Chris Giancarlo, quitte le conseil d’administration après seulement 4 mois

AnTy2 septembre 2021

L’ancien régulateur américain en chef des produits de base, Christopher Giancarlo, a quitté le conseil d’administration de la société de prêt crypto BlockFi après quatre mois, a annoncé mercredi la société.

“Nous apprécions la sagesse que Chris a transmise en sa qualité officielle de membre du conseil d’administration”, a déclaré Zac Prince, PDG et fondateur de BlockFi.

Giancarlo a été remplacé par Ellen-Blair Chube, directrice générale de William Blair, mais il continuera à fournir des conseils stratégiques au cabinet dans un rôle consultatif.

« BlockFi est une institution essentielle à l’écosystème crypto au sens large. Je suis impatient de continuer à conseiller cet impressionnant groupe de dirigeants alors qu’ils s’efforcent de jeter un pont entre les mondes de la finance traditionnelle et de la technologie blockchain », a déclaré Giancarlo dans un communiqué.

La raison pour laquelle Giancarlo a démissionné de son poste dans BlockFi n’a pas été partagée par l’entreprise. Il a été le premier administrateur indépendant du conseil d’administration de BlockFi.

Au cours de son mandat en tant que président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, Giancarlo était connu sous le nom de “Crypto Dad” pour ses opinions favorables à la cryptographie. Il a également co-fondé le projet Digital Dollar.

Grande tourmente

BlockFi a traversé une période mouvementée ces derniers mois alors qu’il était confronté à une multitude de problèmes juridiques. Comme nous l’avons signalé, plusieurs États américains ont émis un avertissement contre les comptes d’intérêt BlockFi (BIA) phare de la société, alléguant qu’il s’agissait de titres non enregistrés.

La société a cessé d’intégrer de nouveaux comptes aux États-Unis et a averti qu’elle pourrait être forcée de le faire «dans le monde entier» si son cas dans le New Jersey n’était pas résolu, dont l’ordonnance de cesser et de s’abstenir trois fois retardée prend effet à la fin du mois. .

La société prévoit également de devenir publique dès 2022 après un tour de financement potentiel de 500 millions de dollars de série E pour une valorisation d’environ 5 milliards de dollars. Apparemment, l’investisseur principal Third Point LLC s’est retiré à la suite de sa lutte en cours avec les régulateurs.

Au milieu de cela, encore une fois, BlockFi a réduit les taux sur les avoirs crypto pour la quatrième fois cette année. À partir du 1er septembre, les tarifs et les niveaux sont modifiés pour Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Chainlink (LINK), PAX Gold (PAXG), Basic Attention Token (BAT), Uniswap (UNI) et Stablecoins (BUSD, DAI, GUSD, PAX, USDC et USDT) détenus dans le compte d’intérêt BlockFi (BIA).

« Les taux de niveau 1 pour toutes les crypto-monnaies augmentent. Selon nos estimations, près de 75% des clients verront une augmentation de leur APY », a noté la société, qui a déclaré que les taux sont fixés en fonction de « la dynamique du marché des prêts et des emprunts ».

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.