Le premier affrontement passionnant entre Cade Cunningham et Jalen Green

Avec la Ligue d’été 2021 Parmi la NBA déjà lancée (et jouée à Las Vegas), la plupart des recrues sélectionnées lors de la dernière Draft ont déjà fait leurs débuts avec leurs franchises respectives, et certaines ont joué plus d’un match.

C’est le cas des deux grandes stars de la Draft, Cade Cunningham (Detroit Pistons) et Jalen vert (Houston Rockets), qui se sont d’ailleurs rencontrés ce matin pour la première fois, et laissent de nombreux éclairs de qualité.

Le match, qui a été résolu avec une victoire 91-111 pour les Rockets, avait tous les projecteurs sur les n°1 et n°2 du repêchage de la NBA. Le joueur le plus remarquable du match a été Green, qui a joué pendant près de 30 minutes a atteint 25 points, cinq rebonds, trois passes décisives et 3-5 en triple (60% T3).

Cunningham, quant à lui, a conclu sa performance de manière plus positive que ses débuts, atteignant 20 points, quatre rebonds, deux passes décisives et trois interceptions en un peu plus de 29 minutes sur le terrain. L’inconvénient pour les Pistons est la performance d’un Killian Hayes (six points en 28 minutes) qui devrait former un futur jumelage redoutable avec Cade.

Cade Cunningham attrape les chevilles de Jalen Green puis renverse le pointeur à 3 points. pic.twitter.com/eyIFl281Lm – Aaron Johnson (@AJohnsonNBA) 11 août 2021

L’attente de Garuba

En raison des Jeux olympiques, Usman Garuba n’a pas encore fait ses débuts pour les Rockets de Jalen Green. L’Espagnol arrive en NBA en tant que spécialiste défensif de certains Houston Rockets qui promettent de lui offrir de nombreuses minutes lors de sa saison recrue.