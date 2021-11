Le premier album de Dante Tweaks ne ressemble à rien d’autre que vous ayez entendu

Dante Tweaks est l’un des meilleurs talents musicaux à émerger de la région du Bronx.

C’est une star de la musique surdouée, prenant le contrôle de la scène musicale de New York et du Connecticut. Dante est un célèbre Trapstar, ingénieur du son et visionnaire qui a lancé un mouvement dans le Connecticut. Il est le fondateur et propriétaire de Howell Records, un label indépendant, et possède le meilleur studio d’enregistrement du Connecticut. Howell Records est le seul studio à New York et à travers les États-Unis à être approuvé par Hot 93.7, la station hip-hop de premier plan de CT.

Dante a découvert son amour pour la musique à un jeune âge. Il a grandi pour établir une carrière dans l’industrie en tant que trapstar, rockstar et rappeur. L’artiste sensationnel a servi l’industrie à un certain nombre de succès, s’affirmant comme l’un des plus grands talents de la scène. Dante a joué son premier single à la radio à 19 ans, notamment sur la célèbre station Hot 93.7. Son single « Plug Ran Dry » s’est exceptionnellement bien comporté, atteignant la 69 place des charts iTunes britanniques. Dante le considère comme l’une de ses réalisations les plus remarquables, et il a depuis reçu une plaque pour cela.

Mais ce dont tout le monde parle, c’est du dernier single et premier album de Dante qui, promet-il, ne ressemblera à rien d’autre que vous ayez jamais entendu. « Off the Bat » est la première sortie de Dante dans le genre TrapRock, qu’il voit résonner auprès d’un public qui a besoin d’une nouvelle approche de la musique Trap. Depuis sa sortie il y a quelques semaines, « Off the Bat » prend déjà de l’ampleur et monte dans les charts. Il acquiert déjà près de 50 000 flux sur YouTube et des milliers de flux sur Spotify et d’autres plateformes de streaming musical.

Dante travaille actuellement à la sortie de son premier album, TrapRock : Volume 1.

Il laisse entendre que l’album est un mélange de genre entre rock et trap. Dante dit également qu’il a travaillé sur l’album de manière indépendante via son label, Howell Records. Il le qualifie de projet spécial qui permettra à CT d’être le moteur de la nouvelle musique. TrapRock: Volume 1 est également une collection de joyaux musicaux qui, selon Dante, trouveront un écho auprès de son public déjà établi et de tous ceux qui aiment la fusion des genres.

« Je veux que le monde voie que la musique Trap est la nouvelle musique soul, et qu’elle aura beaucoup de sous-genres, dont le mien : TrapRock. Et nous faisons tout cela de manière indépendante via mon label Howell Records », explique Dante.

Dante a toujours été une puissance musicale, mais depuis la création de son premier album, il est hautement reconnu comme un pionnier du mouvement de genre TrapRock dans le Connecticut. Il a également fait des longs métrages avec des rappeurs légendaires et un récent record de croisement avec un artiste de dancehall.

Les chansons vedettes de Dante avec des noms notables incluent Grafh, Young Dirty Bastard et Street Gena. Grafh est une légende du rap new-yorkais, Young Dirty Bastard est le fils d’Ol’ Dirty Bastard du Wu-Tang Clan, et Street Gena fait partie du groupe jamaïcain le plus chaud du moment : E-SYDE ou EAST SYDE.

Le fondateur de Howell Records travaille à l’ouverture d’une entreprise de marketing numérique pour coïncider avec le lancement du record. Dante consacre également toutes les ressources qu’il a rassemblées au fil des ans à être utilisées pour lui-même et pour les autres afin de produire correctement des albums et des singles et d’en faire un succès.