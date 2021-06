Le premier album de Donnie en 2002 a toujours l’air frais

Le 18 septembre 2001, le géant de la radio d’entreprise Clear Channel a publié un mémorandum à ses stations affiliées contenant une liste de chansons suggérées dans tous les genres qui devaient être exclues de la diffusion en raison de leur contenu lyrique «discutable». Même si le mémo lui-même ne fonctionnait pas comme une interdiction pure et simple, le message était clair : certaines chansons devaient être évitées, tandis que des actes ouvertement politiques comme Rage Against the Machine étaient complètement signalés. Dans les années qui ont immédiatement suivi les attentats du 11 septembre, cette tendance au conservatisme politique allait se poursuivre. En plus de la radio réprimant les chansons qu’elle jugeait douteuses, les superstars country The Chicks ont fait face à une réaction publique vicieuse pour avoir critiqué le président George W. Bush.

C’est dans cette atmosphère intense de conservatisme politique que le chanteur soul d’Atlanta Donnie a sorti son premier album, The Colored Section. Le disque traitait directement de l’amour-propre des Noirs et du racisme en Amérique. En effet, The Coloured Section débordait du genre d’attitude qui avait été considérée comme tabou dans l’Amérique post-11 septembre. Parlant 20 ans après la sortie de l’album, j’ai demandé à Donnie s’il avait peur de sortir un album avec ces messages dans un moment aussi conservateur. Donnie souligne son expérience dans l’évangile et l’église. « Je suis un chanteur de gospel et quand vous venez du gospel, c’est un ministère et vous n’abandonnez pas. Vous essayez de faire pression et de faire découvrir le monde aux gens et de leur faire ressentir cela. Honnêtement, je m’en fichais.

Écoutez la version augmentée de Donnie’s The Coloured Section maintenant.

Ayant grandi dans l’église pentecôtiste hébraïque, Donnie a puisé dans l’ADN spirituel et musical du gospel et l’a mélangé à son propre son éclectique tout au long de The Colored Section. Alors que le ténor élancé et cristallin de Donnie est la pièce maîtresse de l’album, les arrangements de Steve “The Scotsman” Harvey – un scénariste/producteur expérimenté qui a travaillé avec Les tentations, George Duke et d’autres, y compris des clins d’œil audacieux au ragtime, à la bossa nova et plus encore. Microcosme de l’expérience musicale noire américaine, l’album s’ouvre comme la musique noire américaine elle-même a commencé, avec le tambour et la voix. “Welcome To The Colored Section” trouve Donnie donnant le ton avec une vague d’harmonies vocales et un lent groove de percussions : “Welcome to the coloured section/Welcome to the Negro league/Sign your name on the black list and know this/It’s American l’histoire.”

“Beautiful Me” est une méditation anthémique sur l’amour de soi, l’histoire, la culture et la noirceur. Alors que les couplets abordent l’histoire de la musique noire et demandent justice pour nos ancêtres exploités par le capitalisme américain et la suprématie blanche, le refrain est une étreinte amoureuse de la beauté noire : « Head, shoulders, knees and toes/Lips, my eyes, my mouth, my nez / Ils vont tous à l’encontre de ce que la société appelle beau / Je suis gaucher dans mon esprit droit / Je suis agréablement dodu, un phat dix cents / Noir comme la nuit dans une lumière vive / Comme vous pouvez le voir, je suis beau moi.

La fierté de Donnie pour la beauté noire était, en partie, due à son temps passé au célèbre Yin Yang Café d’Atlanta. “[At] le Yin Yang, ces gens avaient des dreadlocks et des cheveux naturels, c’était vraiment inspirant. qui a inspiré [the song] ‘Cloud Nine’ donc c’est la peau foncée en Amérique. C’est moi qui me bats pour les noirs, parce que même dans notre race, nous sommes discriminés, tu sais ?

Avec ses réflexions sur l’amour-propre et le racisme des Noirs en Amérique, The Coloured Section met en valeur la capacité de Donnie à se connecter et à explorer plusieurs idées à la fois. “Big Black Buck” utilise les sons du jazz du début du 20e siècle pour photographier le consumérisme et l’esclavage américains, tandis que les chansons d’amour de l’album “Do You Know”, “Turn Around” et “Heaven Sent” offrent un répit émotionnel nécessaire à les thèmes les plus lourds de l’album.

En repensant à l’album, Donnie apprécie The Coloured Section – et l’amour qu’il a reçu. Malgré toutes les distinctions, cependant, il pense que le disque tire un peu trop l’influence d’un de ses héros musicaux, Stevie Wonder. «Je suis reconnaissant pour The Coloured Section. Je n’ai peut-être pas aimé, mais je suis très reconnaissant. Je regarde en arrière et je peux creuser les paroles. J’adore les chansons, mais pour être tout à fait honnête, c’est encore trop Stevie Wonder-ish. J’ai copié Stevie. Et je n’aime pas ça », explique-t-il. “J’étais jeune [then]…. Je suis Donnie maintenant.

Malgré les critiques de Donnie sur l’album, l’histoire a été gentille avec The Colored Section. Ses thèmes sont toujours d’une pertinence saisissante aujourd’hui. Et la façon dont Donnie et The Colored Section prennent ces idées disparates, les combinant dans un tout aussi dynamique qu’harmonieux, témoigne de la nature multiforme de la vie des Noirs en Amérique. La section colorée reste bien-aimée car elle nous rappelle qui nous sommes et d’où nous venons, tout en nous donnant un précieux aperçu des choses que nous recherchons.

Écoutez la version augmentée de Donnie’s The Coloured Section maintenant.