Le premier album de Lathums Detail, sortie “The Great Escape”

Les Lathums ont annoncé les détails de leur premier album, How Beautiful Life Can Be. Pour célébrer la sortie prochaine, le groupe a partagé une vidéo pour le nouveau single “The Great Escape”.

Le premier album complet du groupe Wigan devrait arriver le 24 septembre via Island Records et vient après leur a partagé la chanson titre le mois dernier. L’album a été enregistré aux Parr Street Studios de Liverpool et produit par James Skelly et Chris Taylor de The Coral.

Cette chanson principale, “How Beautiful Life Can Be”, est sortie en juin via Island Records. Le single est accompagné d’une version spécialement enregistrée, Live From Parr Street de la chanson, interprétée en une seule prise.

Concernant la piste, le leader Alex Moore a déclaré : « Nos moments les plus tristes et les plus solitaires peuvent mener à nos moments les plus heureux et les plus satisfaits, car nous avons ressenti ce que c’est d’être là-bas en regardant vers le haut. J’ai l’impression que le moment est venu d’apprécier toutes les choses, grandes et petites, qui nous ont le plus manqué.

En prévision du nouveau projet, Les Lathums ont reprogrammé, élargi et amélioré leur tournée au Royaume-Uni pour l’automne et l’hiver 2021. Un retour à guichets fermés dans le Nord-Ouest les attend à l’O2 Victoria Warehouse de Manchester, avec des billets limités restants pour des spectacles emblématiques au Glasgow Barrowland Ballroom et au O2 Forum Kentish Town de Londres.

Le groupe a été en avant-première de la nouvelle musique pendant un certain temps. De retour en avril, ils ont partagé un nouveau morceau “Oh My Love”, une tranche édifiante de guitare-pop inspirée du passé « douleur et incertitude ».

Bien qu’il soit ancré par une ligne de guitare enjouée, le leader Alex Moore dit que la chanson est inspirée de ses expériences passées à l’âge de 16 ans, lorsque son amour pour l’écriture de chansons l’a aidé à traverser une période de “profonde perte personnelle”.

“Je n’ai pu terminer complètement les paroles qu’après avoir rencontré tous les gens adorables qui s’intéressent vraiment à moi et aux gars”, a déclaré Moore à propos de la piste sur les réseaux sociaux.

Précommandez Comment la vie peut être belle.

Comment belle la vie peut être Tracklist :

1. Les cercles de la foi

2. Je m’en sortirai

3. Combattez

4. Comme la vie peut être belle

5. La grande évasion

6. Je ne mentirai pas

7. Je vois ton fantôme

8. Oh mon amour

9. Je n’oublierai jamais le temps que j’ai passé avec toi

10. Je sais que beaucoup

11. Écrans artificiels

12. La rédemption de la beauté sonique