Le premier album de Sugarcult, Start Static Set pour la réédition du 20e anniversaire

En août 2001, les rockers de SoCal, Sugarcult, ont fait irruption sur la scène avec leur premier album hymne, Start Static. Combinant des riffs punk à haute énergie et des mélodies power-pop irrésistibles avec une forte dose d’angoisse juvénile, Start Static a rapidement valu au groupe une légion de fans et a engendré trois singles à succès, “Bouncing Off the Walls”, “Pretty Girl (The Way ) » et « Bloqué en Amérique ». Aujourd’hui, deux décennies plus tard, Craft Recordings commémore ce favori de longue date avec un vinyle de luxe et une réédition numérique du 20e anniversaire.

Prévue pour une date de rue le 8 octobre, l’édition vinyle de Start Static (édition 20e anniversaire) comprendra l’album original, récemment remasterisé par l’ingénieur primé aux Grammy Awards, Paul Blakemore, ainsi que trois morceaux bonus spéciaux : une première démo de « Say I’m Sorry”, une version live de “Bouncing Off the Walls”, plus une reprise pleine d’entrain de Elvis Costello et les attractions‘ “Pas d’action.” L’album est logé dans une pochette gatefold, avec une impression en relief sculptée et des notes de pochette mises à jour du groupe. Les fans peuvent également trouver une variante spéciale du LP—pressé sur vinyle transparent et limité à 500 unités—exclusivement sur Sugarcult’s site Internet et chez Craft Recordings’ boutique en ligne.

Formé à Santa Barbara, Californie, en 1998, Sugarcult—dont la formation originale était composée de Tim Pagnotta (voix/guitare), Airin Older (basse/voix), Marko DeSantis (guitare) et Ben Davis (batterie)—ont fait leur marque en tant qu’un des groupes pop-punk les plus dynamiques et divertissants des années 2000. Après avoir sorti indépendamment deux démos et deux EP, le quatuor a attiré les oreilles d’Ultimatum Music, qui a signé Sugarcult et les a mis en contact avec le producteur Matt Wallace (Maroon 5, Faith No More, The Replacements) pour travailler sur leur premier album.

Start Static s’est vendu à plus de 300 000 exemplaires, tandis que le groupe s’est lancé dans près de trois ans de tournées non-stop. En plus de jouer sur la scène principale du Warped Tour et d’apparaître dans des festivals comme Glastonbury (Royaume-Uni), Summer Sonic (Japon) et Soundwaves (Australie), le groupe a rejoint la tournée American Idiot de Green Day aux États-Unis et au Japon, ainsi que celle de Blink 182. Tournée européenne des arènes. Ils ont ensuite été en tête d’affiche de centaines d’émissions en Amérique du Nord, en Europe et au Japon. Pendant ce temps, plusieurs chansons de Start Static pouvaient être entendues dans des émissions populaires telles que Laguna Beach de MTV et dans des films comme Van Wilder (dont les stars, Ryan Reynolds et Tara Reid, sont apparues dans le clip de “Bouncing Off the Walls”).

Dans les notes de pochette, le guitariste Marko DeSantis rappelle que Start Static « était notre confrontation et/ou notre poignée de main avec le monde ; notre chance d’attirer l’attention des gens, de gagner leur respect et, espérons-le, de gagner leur cœur. Le titre de l’album correspond au récit des chansons, qui sont pour la plupart des vignettes d’anxiété de jeunes adultes face aux épreuves d’une romance désordonnée et de l’insatisfaction et de l’incertitude post-adolescents. [Start Static] était le titre de notre album et notre énoncé de mission.

DeSantis poursuit : « Cet album a été un catalyseur partagé qui a changé nos vies ; lancé nos carrières musicales; nous a transportés partout dans le monde et a créé tant d’aventures incroyables. J’espère que les gens pourront jeter l’aiguille sur cette édition spéciale du 20e anniversaire de Start Static aujourd’hui et qu’elle sonnera toujours immédiate, pertinente et vitale tout en évoquant de bons souvenirs passés et en inspirant de nouveaux souvenirs à venir. Cet album a dépassé nos rêves et attentes les plus fous et continue de le faire. Même après toutes ces années.

En ce qui concerne les pistes bonus nouvellement ajoutées, DeSantis explique qu’elles « proviennent des archives de l’ère Start Static : « Say I’m Sorry » était l’une de nos chansons les plus populaires à nos débuts en club et c’était exactement cet enregistrement de démonstration. qui a attiré à l’origine l’attention de la maison de disques qui nous a signés… Sans « Dites que je suis désolé », il n’y aurait pas de Start Static ! »

Il ajoute : “Le saint patron du rock’n’roll de Sugarcult était Elvis Costello, nous avons donc inclus notre reprise de “No Action”. Et “Bouncing Off the Walls (Live)” capture la chanson sous son meilleur jour… sur scène, devant une foule déchaînée et en sueur. Dès le moment où nous avons écrit cette chanson, nous savions que ce serait amusant de jouer en direct et elle a été incluse sur chaque setlist pour chaque spectacle que nous avons joué depuis.

Après Start Static, Sugarcult a sorti deux autres albums acclamés (Palm Trees and Power Lines en 2004 et Lights Out en 2006) et deux DVD avant de se lancer dans une longue pause en 2008. Depuis lors, chaque membre du groupe a excellé dans une variété de domaines de l’industrie musicale.

Tim Pagnotta est un auteur-compositeur et producteur primé et multi-platine qui a collaboré avec Weezer, Blink 182, Neon Trees, Walk the Moon et Elle King. Airin Older est devenu un membre fondateur d’Edward Sharpe and the Magnetic Zeros et a rejoint le groupe britannique de rock alternatif thenewno2, avec Dhani Harrison. Marko DeSantis est maintenant professeur de business de la musique, de développement d’artistes et de coaching d’artistes au Los Angeles College of Music, au Musicians Institute College of Music et au Citrus College. Il a également bénéficié de plusieurs résidences de DJ aux États-Unis et au Japon et a été présenté comme conférencier invité et panéliste à SXSW, UCLA et Sonos LEAD, entre autres. Ben Davis, quant à lui, mène une carrière réussie dans l’écriture et la production de musique pour le cinéma, la télévision et les publicités.

Pré-commande Start Statique.