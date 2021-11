Le premier album de The Power Of Siouxsie & The Banshees

Vénéré par des générations de fans et cité comme une influence par PJ Harvey, Morrissey, et Sinead O’Connor, l’énigmatique Siouxsie Sioux reste l’une des figures les plus emblématiques du rock. Pourtant, c’était son dévouement à son propre groupe préféré – des punks notoires Pistolets sexuels – qui l’a d’abord portée à l’attention du grand public. Mais il ne faudra pas longtemps avant qu’ils sortent leurs propres albums qui définissent le genre, parmi lesquels A Kiss In The Dreamhouse et leur premier album, The Scream.

Les membres d’une vague agrégation d’amateurs de Pistols hardcore surnommés le « Contingent Bromley » par la journaliste de Melody Maker Caroline Coon, Siouxsie et le bassiste en herbe Steven Bailey (alias Steve Severin) ont d’abord suivi Johnny Rotten and co partout. Le couple est même apparu à l’écran lors de la tristement célèbre interview de Thames Television Today dans laquelle le présentateur Bill Grundy a ouvertement flirté avec Siouxsie.

A ce stade, Sioux et Séverin avaient déjà fait leurs débuts sur scène. Rejoints par Sid Vicious à la batterie et le futur guitariste d’Adam & The Ants Marco Pirroni, ils ont interprété une improvisation de 20 minutes de « The Lord’s Prayer » en tant que Flowers Of Romance pendant le festival punk de deux nuits promu par le manager des Sex Pistols Malcolm McLaren au 100 Club de Londres en septembre 1976. Au début de 77, cependant, le duo a formé le tout plus permanent Siouxsie et les banshees avec le batteur Kenny Morris et le guitariste John McKay. Le nouveau quatuor a grandi en public, le buzz se développant rapidement à Londres alors qu’ils remplissaient le célèbre repaire punk The Vortex et ont fait salle comble deux nuits consécutives aux Nashville Rooms avant de signer avec Polydor au début de l’été 1978.

Aussi improbable que cela puisse paraître maintenant, la violence des skinheads à l’extérieur du restaurant chinois local de Siouxsie a inspiré les débuts des Banshees 45, le « Hong Kong Garden » évocateur d’août 78, qui a catapulté son groupe dans le Top 10 britannique et lui a valu une médaille d’argent. disque en plus. Futur U2 Le premier projet majeur du producteur Steve Lillywhite derrière la console, le premier album des Banshees, The Scream (sorti le 13 novembre 1978), a également atteint la 12e place du Top 40 britannique. Rétrospectivement, sa performance grand public est d’autant plus remarquable, d’autant plus que – la « Carcass » audacieuse, quoique viscérale à part – les crochets et les refrains adaptés à la radio étaient bas sur le totem du disque.

Le contenu de The Scream était néanmoins convaincant, sans parler de quelque chose de très différent de tout ce qui était auparavant catalogué comme simplement « punk ». Construit sur le fondement de la batterie tribale lourde de Morris et de la guitare gutturale et métallique de McKay, « Jigsaw Feeling » et « Metal Postcard (Mittageisen) » étaient austères et monochromes ; la « rechute de banlieue » liée à la violence domestique (influencée par Psycho d’Alfred Hitchcock) était brutalement déchirante ; et même la seule reprise du disque – une étrange déconstruction de « Helter Skelter » des Beatles – n’offrait que peu de répit.

Les critiques contemporains, cependant, ont unanimement distribué des éloges cinq étoiles, et Sounds a proclamé avec enthousiasme que le disque était « le meilleur premier album de l’année ». Désormais fréquemment cité aux côtés de PilePremier numéro de ‘s et Real Life du magazine comme l’une des sorties phares de l’ère post-punk, The Scream n’est jamais tombé en disgrâce. Quatre décennies plus tard, sa puissance primale est toujours forte et claire.

