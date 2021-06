Le premier album éponyme de Corinne Bailey Rae pour une réédition en vinyle

Le premier album éponyme très réussi et acclamé de l’auteur-compositeur-interprète britannique Corinne Bailey Rae sera réédité sur vinyle 180 grammes le 13 août. L’ensemble UK No.1 maintes fois primé sera disponible sur vinyle noir et en édition spéciale vinyle rouge brique, et comprendra désormais la chanson bonus «Another Rainy Jour.” Les nouvelles éditions peuvent être pré-commandées dès maintenant.

Corinne Bailey Rae est initialement sorti en février 2006, faisant ses débuts au sommet des charts britanniques. Elle a ensuite remporté deux MOBO Awards, pour le meilleur nouvel arrivant britannique et la meilleure femme britannique, un Mojo Award pour le meilleur nouvel acteur, et a été nominée pour le meilleur acteur britannique et irlandais aux MTV Europe Music Awards.

En 2007, Bailey Rae a remporté le prix du meilleur nouvel artiste aux NAACP Image Awards et a également été nominée pour l’artiste féminine exceptionnelle et l’album exceptionnel. Aux Grammy Awards cette année-là, une autre reconnaissance prestigieuse est arrivée sous la forme d’une nomination pour le meilleur nouvel artiste, tandis que le tube “Put Your Records On” a été nominé pour le disque de l’année et la chanson de l’année.

Ce morceau était un single n°2 majeur au Royaume-Uni, passant pas moins de 29 semaines dans les charts, tandis que l’album lui-même a passé 58 semaines dans le Top 100 de l’Official Charts Company, sur une période de 14 mois. L’album a été certifié triple platine au Royaume-Uni et platine aux États-Unis, où il a culminé à la 4e place. Il s’est vendu à plus de quatre millions d’exemplaires dans le monde.

En 2008, l’artiste a été nominé pour un autre Grammy Award de la chanson de l’année pour “Like a Star”, tandis que “Put Your Records On” a remporté un prix ASCAP pour la chanson de l’année. Cette année-là, elle a également remporté son premier Grammy, pour son apparition sur le lauréat du prix Album de l’année, Herbie Hancock’s Rivière : Les Lettres Joni.

Plus récemment dans sa brillante carrière, en avril, Bailey Rae a interprété le Sam Cooke classique “A Change Is Gonna Come” en duo avec Leslie Odom Jr. aux BAFTA Awards 2021 au Royal Albert Hall de Londres.

Précommandez les rééditions vinyles de Corinne Bailey Rae, qui sortiront le 13 août.

La tracklist complète de Corinne Bailey Rae est :

Côté 1

Comme un enchantement d’étoile Mettez vos disques sur jusqu’à ce qu’il vous arrive du mal à dormir un autre jour de pluie

Côté 2

Appelez-moi quand vous obtenez ce coeur de pâte à choux à bout de souffle, j’aimerais changer de saison de papillon