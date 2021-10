Le premier album festif de Norah Jones, I Dream Of Christmas est maintenant disponible

Norah Jones a été une voix constante de chaleur et de réconfort pendant près de 20 ans depuis que son premier album confortable de 2002, Come Away With Me, est devenu un compagnon musical familier pour des millions de personnes à travers le monde. Aujourd’hui, la chanteuse, compositrice et pianiste 9 fois lauréate d’un Grammy a sorti son tout premier album de vacances avec I Dream Of Christmas, une collection délicieuse et réconfortante de favoris saisonniers intemporels et de nouveaux originaux touchants qui explorent les émotions compliquées de notre temps et nos espoirs que cette saison des fêtes sera pleine de joie et de convivialité.

« J’ai toujours aimé la musique de Noël, mais je n’avais jamais eu l’envie de faire un album de vacances jusqu’à maintenant », dit Jones. «L’année dernière, je me suis retrouvé à écouter Funky Christmas de James Brown et l’album de Noël d’Elvis le dimanche pendant le verrouillage pour un sentiment de confort. En janvier 2021, j’ai commencé à penser à faire mon propre album de Noël. Cela m’a donné quelque chose d’amusant sur lequel travailler et que j’attends avec impatience.

« Quand j’essayais de déterminer la direction à prendre, les chansons originales ont commencé à apparaître dans ma tête », explique Norah. «Ils essayaient tous de trouver les joies de Noël, d’attraper cette étincelle, ce sentiment d’amour et d’inclusion dont je rêvais pendant le reste de l’année. Ensuite, il y a tous les classiques qui ont cette nostalgie particulière qui peut vous frapper, peu importe qui ou où vous êtes dans la vie. C’était difficile à affiner, mais j’ai choisi des classiques préférés que je savais pouvoir m’approprier. »

Parmi les nombreux plaisirs de l’album, il y a la réinvention ludique par Norah de « Christmas Don’t Be Late » des Chipmunks par David Seville (alias Ross Bagdasarian), qui reçoit un rythme langoureux et des cors fanfarons. Parmi les autres faits saillants, citons les versions sublimes de «White Christmas», «Blue Christmas», «Winter Wonderland» et «Christmas Time Is Here».

I Dream Of Christmas a été produit par Leon Michels et comprend une excellente distribution de musiciens dont Brian Blade à la batterie, Tony Scherr et Nick Movshon à la basse, Russ Pahl à la pedal steel guitar, Marika Hughes au violoncelle, Dave Guy à la trompette, Raymond Mason au trombone, et Michels au saxophone, flûte, percussions, etc.

I Dream Of Christmas comprend les morceaux suivants :

« L’appel de Noël (Jolly Jones) » (Norah Jones)

« Noël, ne soyez pas en retard » (Ross Bagdasarian)

« Lueur de Noël » (Norah Jones)

« Noël blanc » (Irving Berlin)

« Noël » (Norah Jones/Leon Michels)

« Noël bleu » (Billy Hayes/Jay W. Johnson)

« C’est seulement Noël une fois par an » (Norah Jones)

« Tu n’es pas seul » (Norah Jones/Leon Michels)

« Pays des merveilles d’hiver » (Richard B. Smith/Felix Bernard)

« Des vacances avec vous » (Norah Jones)

« Courez Rudolph Run » (Johnny Marks / Marvin Brodie)

« L’heure de Noël est arrivée » (Lee Mendelson/Vince Guaraldi)

« Qu’est-ce que tu fais le réveillon du Nouvel An? » (Frank Loesser).

Acheter ou diffuser I Dream Of Christmas.