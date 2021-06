Le premier album satirique et inclusif de Katy Perry

Nouveauté ou pas ? C’était la question que les gens se posaient Katy Perry lors de sa percée. “I Kissed A Girl” est le genre de chanson qui, bien qu’elle soit presque garantie d’être un succès infaillible, pourrait également éclipser un artiste qui avait beaucoup plus à offrir. La co-écriture influencée par la nouvelle vague (avec les hitmakers Max Martin, Cathy Dennis et le producteur de Katy, Dr. Luke) a séduit les charts internationaux avec une facilité consommée, en tête des listes US Hot 100 de Billboard et en atteignant des sommets similaires sur des marchés clés tels que le Royaume-Uni et Allemagne. Mais nous savons tous à quel point il peut être difficile de suivre un début aussi monstre… Et en tant que premier single du deuxième album studio de Katy, One Of The Boys, ce fut un tremplin controversé pour la star.

Son premier album, l’éponyme Katy Hudson, avait été un faux départ frustrant, donc la décision de lancer le rebaptisé Katy Perry avec un morceau aussi provocateur n’était pas sans risque. Le fait que Katy reste un énorme attrait international est en grande partie dû au génie de la pop qui sous-tend son album parent, sorti le 17 juin 2008.

Les célibataires

Il y avait un écart de sept ans entre Katy Hudson et One Of The Boys, mais la longue période de gestation a permis aux meilleures chansons de l’album de bien fermenter. “I Kissed A Girl” était clairement le plus fort (et en fait écrit vers la fin des sessions d’enregistrement), mais “Hold N Cold”, enregistré l’année précédente et choisi comme deuxième single de l’album, en septembre 2008, a fait presque aussi bien , culminant au n°3 aux États-Unis. Le troisième single, “Thinking Of You”, avait déjà été envisagé pour le titre principal de l’album, mais a été suspendu jusqu’en janvier 2009, lorsqu’une vidéo de haute production l’a aidé à figurer dans le Top 30 américain et dans des classements respectables dans le monde. Que le quatrième et dernier single de l’album, “Waking Up In Vegas”, ait de nouveau atteint le Top 10 américain en dit long sur le calibre des compositions adaptées aux charts qui composent One Of The Boys. La plupart des albums auraient alors épuisé tous leurs hits.

L’album

One Of The Boys a attiré l’attention des gens pour la première fois avec la sortie en douceur du morceau promotionnel “Ur So Gay”. Une autre chanson controversée, sa mission était de tester les eaux critiques avec l’humour unique et provocateur – mais toujours inclusif – de Katy. Écrit avec Greg Wells au début de la création de l’album, le morceau a fait de grosses affaires dans les charts dance, mais n’a fait que peu de progrès ailleurs (bien qu’il ait bénéficié d’une prise importante de la part de la reine incontestée de la satire sexuelle et sociale lorsque Madone a dit aux DJ de la radio combien elle l’aimait). “Ur So Gay” a fait la sixième chanson de l’album et, avec une autre co-écriture de Wells, la chanson de clôture, “Fingerprints”, est l’un des moments forts de One Of The Boys.

Une partie de l’album n’a pas la production brillante de nombreux disques ultérieurs de Katy. « Fingerprints » doit son influence à la guitare pop percutante d’actes contemporains tels que Sans aucun doute ou Avril Lavigne et est peut-être plus manifestement organique que certains de ses derniers morceaux, qui voient toujours Perry prendre des risques avec sa musique tout en prenant soin d’amener son vaste public international avec elle.

Alors, une décennie plus tard, que faire de cette Katy polie moins familière, peut-être plus légère ? Eh bien, les synthés ont leur place, mais sont équilibrés ici par une guitare et une batterie insistantes qui confèrent à ces chansons une énergie unique. « Si vous pouvez me le permettre » a peut-être fait un blonde album près de 30 ans plus tôt, tandis que la puissante ballade « Lost » est dominée par une voix terreuse et brute qui lui confère une maturité intemporelle. Le rythme power-pop de “Self Inflicted” en aurait fait un choix évident pour la plupart des artistes mais, en vérité, il y avait tout simplement trop d’autres chansons fabuleuses en compétition pour ce rôle dans One Of The Boys, donc c’était les hymnes pop adaptés à la radio qui ont finalement été sélectionnés. À bien des égards, la performance relativement douce de la ballade « Thinking Of You » a démontré que la bonne stratégie avait prévalu. S’il y a un regret, c’est le fait qu’à ce stade de sa carrière, Katy construisait encore son public et cette grande chanson reste l’un de ses plus petits tubes.

Cela ne veut pas dire que tout sur One Of The Boys enflammera le dancefloor. “Mannequin” est un doux mélangeur pop influencé par les années 80 qui est facile à ignorer, mais contient de nombreuses caractéristiques que vous trouverez sur de nombreux grands succès ultérieurs de Katy – le refrain envolé, des rebondissements de synthé accrocheurs et des paroles stridentes et édifiantes. .

La réception

Bien que la plupart des critiques aient convenu que One Of The Boys regorgeait de chansons à succès, certains ont mal interprété la satire sociale et ont ignoré le fait que Perry se moquait de la culture contemporaine, sans la célébrer aveuglément. Peu importe. One Of The Boys a fait ses débuts en force et s’est vendu régulièrement au cours des deux années suivantes, atteignant le statut de platine sur la plupart des marchés.

Katy a profité de ce succès pour se forger une solide réputation à travers de nombreuses apparitions télévisées – notamment en organisant les MTV Europe Music Awards 2008 – et un certain nombre de concerts. En 2009, elle a reçu un Brit Award et a été la tête d’affiche de sa propre tournée. Avec des travaux commençant le son prochain disque, Teenage Dream, presque immédiatement, il n’y avait aucune chance qu’elle laisse cette question sur sa crédibilité à long terme s’attarder. Katy a peut-être embrassé une fille et l’a aimée, tandis que les critiques ont critiqué la fille et ont essayé de la combattre. Les fans, cependant, n’ont opposé aucune résistance – comme Teenage Dream le prouverait de manière concluante, moins de deux ans plus tard. Mais la séduction a certainement commencé ici.

