Le premier anniversaire de l’Oculus Quest 2 marque à quel point il a grandi

Lorsque Facebook et Oculus ont publié l’Oculus Quest 2 le 13 octobre 2020 – il y a un an aujourd’hui – nous l’avons salué comme un appareil ergonomique avec des améliorations majeures par rapport au Quest original en termes de performances et de qualité d’affichage. Mais une période d’examen limitée ne peut que vous permettre de voir beaucoup de choses. Plus vous utilisez un appareil longtemps, plus il est facile de dépasser la période de lune de miel et de repérer les fissures au niveau des coutures.

Après près d’un an avec l’Oculus Quest 2, j’ai rencontré bon nombre des plaintes les plus courantes avec l’appareil – et j’ai trouvé des moyens de les contourner. J’ai investi dans un nouveau serre-tête pour mieux équilibrer son poids avant. J’ai tendance à recevoir un avertissement de batterie faible après environ 90 minutes, brisant mon immersion, alors j’ai examiné les batteries. Je suis l’une des personnes qui ont fait face à une mauvaise irritation de la peau causée par le couvre-visage en mousse par défaut (ce qui a conduit à un récent rappel de Quest 2), j’ai donc acheté un meilleur remplacement de couvre-visage.

Le Quest 2 vous transforme naturellement en un nerd VR, à la recherche d’accessoires pour réparer les ratés matériels d’Oculus.

Ce que vous pensez de la Quest 2 dépendra de savoir si vous pensez qu’une console devrait être un package complet dès le départ ou si vous êtes d’accord avec une entreprise vendant une console bon marché. Les fans de VR à l’ancienne ont l’habitude de modifier leurs appareils avec des accessoires pour corriger les défauts des fabricants et cela ne dérangera pas, mais chaque page de magasin Quest 2 l’appelle un appareil « tout-en-un », et cela ne s’est pas avéré strictement vrai pour les acheteurs plus occasionnels.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Alors qu’il incombe aux propriétaires d’Oculus Quest 2 d’apporter des améliorations matérielles, l’équipe Oculus mérite tous les éloges possibles pour toutes les mises à niveau logicielles apportées au casque au cours de l’année écoulée. Il suffit de regarder cette chronologie des nouvelles fonctionnalités corrigées sur la console dans les mises à jour mensuelles, sans aucun nouvel accessoire requis :

Décembre 2020 : La mise à jour v23 d’Oculus ajoute la prise en charge des jeux à 90 Hz, des statistiques de fitness Oculus Move et du plugin OpenXR pour les jeux développés sur des plates-formes non-Oculus.

Février 2021 : Facebook crée l’App Lab, vous permettant d’acheter et de jouer à des jeux de développeurs indépendants sans chargement latéral. La v25 a également corrigé les commandes vocales, un menu universel approprié pour accéder aux paramètres dans le jeu et une version améliorée de Guardian 2.0 axée sur les joueurs assis. Ce même mois, la version v26 vous permet de placer votre canapé dans votre espace virtuel.

Avril 2021 : Oculus lance Air Link pour PC VR sans fil, des taux de rafraîchissement filaires de 120 Hz et des projections de claviers physiques dans le casque pour la saisie.

Mai 2021 : La mise à jour v29 ajoute des notifications téléphoniques dans le casque, plusieurs comptes sur un seul casque et une prise en charge sans fil 120 Hz.

Juin 2021 : Oculus ajoute des fonctionnalités d’accessibilité telles que les paramètres de daltonisme et le décalage vertical manuel de la perspective, pour que vous ayez l’impression d’être debout lorsque vous êtes assis.

Juillet 2021 : La mise à jour v31 permet la prise en charge des écouteurs USB-C et des invitations sociales améliorées pour rejoindre ou héberger rapidement des jeux avec des amis.

Août 2021 : Le Guardian reçoit une autre refonte avec Space Sense, qui vous permet de voir clairement les personnes ou les objets lorsqu’ils pénètrent dans votre zone de jeu.

Aucune autre console de jeu n’a amélioré son logiciel comme Oculus l’a fait avec le Quest 2 cette année.

Oculus a remanié ses menus et son interface, converti Oculus Link en une expérience sans fil, doublé les performances du taux de rafraîchissement et considérablement amélioré ses capacités de réalité augmentée en moins d’un an. Je vous mets au défi de penser à n’importe quelle autre console de jeu vidéo qui a fourni autant de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour logicielles après le lancement, sans compter celles liées à un nouvel accessoire payant comme Xbox Kinect.

Source : Nick Sutrich / Android Central

Parmi toutes les mises à jour logicielles, j’ai particulièrement apprécié chaque fois qu’Oculus faisait des retouches à la barrière Guardian (maintenant Space Sense). En tant que personne qui vit dans un appartement d’une chambre sans espace approprié pour les jeux virtuels, j’ai dû rompre ma propre immersion et me rappeler de ne pas trop m’éloigner de peur de claquer dans les meubles ou de frapper mon partenaire avec un Oculus Touch intempestif coup de poing. Désormais, la réalité virtuelle est moins isolante et dangereuse, grâce entièrement aux outils de réalité augmentée.

Au-delà du matériel et des logiciels, cependant, c’est grâce à la superbe bibliothèque de jeux Quest 2 que la console est devenue un pilier quotidien ou de week-end pour des millions de joueurs.

Quel que soit le type de joueur VR que vous êtes, vous trouverez plusieurs jeux Quest 2 qui correspondent à ce créneau.

Vous avez quelques centaines de jeux améliorés Oculus Quest et Quest 2, pour commencer. Ensuite, il y a les jeux Oculus Rift et les jeux SteamVR jouables via Air Link, ainsi que plus de 500 jeux App Lab de développeurs indépendants, dont beaucoup sont gratuits. Les jeux VR ont tendance à être courts, mais vous ne manquerez jamais de contenu si vous achetez les bons jeux.

Certaines personnes utilisent le Quest 2 comme outil d’exercice, en s’abonnant à des applications comme Supernatural ou FitXR pour des entraînements quotidiens. D’autres le préfèrent pour rester en contact avec leurs amis, sauter dans Rec Room pour des sorties décontractées, ou Population: One pour assouvir leur avantage concurrentiel.

Source : Michael Hicks/Android Central

Dans mon cas, la VR reste une activité beaucoup plus solitaire et chill ; Je préfère D&D pour mes jeux « multijoueurs » avec des amis, et bien que Beat Saber ou Creed: Rise to Glory puisse être qualifié d’entraînement croisé, mon entraînement au marathon se fait généralement à l’extérieur. Je préfère donc les jeux de réflexion et d’histoire comme I Expect You to Die 2 ou Vacation Simulator. Des jeux dans lesquels je peux plonger et échapper à mes responsabilités et à mes soucis pendant un certain temps.

C’est un témoignage de l’étendue et de la profondeur du Quest Store que quel que soit le type de joueur VR que vous êtes, vous trouverez plusieurs jeux Quest 2 qui correspondent à ce créneau. Pratiquement tous les développeurs VR abandonnent PC VR et portent leurs jeux sur le matériel plus limité de Quest 2, car les joueurs dépensent des millions de dollars pour créer leurs bibliothèques Quest 2. Et Oculus Studios apporte de grands noms de franchises à la réalité virtuelle avec des jeux comme Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge et Walking Dead : Saints and Sinners.

Alors que l’Oculus Store ajoute des jeux encore meilleurs et plus massifs, il devient de plus en plus difficile de faire face à un Quest 2 de 64 Go.

Grâce à des chiffres de vente élevés, les jeux Oculus Quest 2 bénéficient d’un gameplay plus raffiné, de mises à niveau graphiques, de scénarios plus longs et d’une plus grande prise en charge des DLC. Il n’y a qu’un seul point négatif à cette tendance : les jeux deviennent de plus en plus gros, avec le prochain jeu Medal of Honor de 45 Go comme exemple le plus extrême. Malheureusement, en tant que propriétaire de 64 Go de Quest 2 (ce qui vous donne un peu plus de 50 Go d’espace réel), je ne peux pas y jouer sans désinstaller toute ma bibliothèque de jeux, ce qui supprimerait immédiatement tous mes fichiers de sauvegarde.

Dans la perspective de la deuxième année de Quest 2, il existe encore des domaines dans lesquels Oculus peut s’améliorer en termes de logiciel. Par exemple, je ne peux pas croire que nous n’ayons toujours pas de fonction de sauvegarde dans le cloud appropriée dans tous les jeux Quest 2, vous pouvez donc supprimer votre bibliothèque pour faire de la place sans effacer toute votre progression. Et bien que vous puissiez charger des applications Android sur le Quest 2, je suis ravi de voir une intégration appropriée pour des applications comme Spotify tout en jouant à des jeux VR.

Je pourrais aussi vaguement espérer qu’Oculus changera d’avis et supprimera l’exigence de connexion à Facebook, afin que les pannes de Facebook ne vous fassent pas perdre l’accès à l’ensemble de votre bibliothèque Quest 2. Mais il n’y a aucune chance que cela se produise en enfer.

L’Oculus Quest 3 est probablement au moins un an de congé; et même si Facebook sort bientôt un Oculus Quest Pro, de nombreuses personnes resteront avec le Quest 2 pour les années à venir. Je suis donc impatient de voir comment l’Oculus Quest 2 continue d’évoluer d’ici octobre prochain !

tu ne peux pas tout avoir

Review: Le Galaxy S21 est toujours une valeur tueuse après tout ce temps

Le Galaxy S21 offre l’expérience phare de Samsung dans un ensemble raisonnablement petit et abordable. C’est généralement un excellent téléphone pour la majorité des utilisateurs, mais son prix inférieur s’accompagne de quelques compromis. Même des mois plus tard, cela continue d’être une bonne affaire – si vous savez où chercher.

Économisez de l’argent pour les jeux Quest 2

Jouez à des jeux PC VR sur l’Oculus Quest 2 sans le câble officiel à 80 $

Le câble Oculus Link est sans aucun doute le meilleur moyen de jouer aux jeux SteamVR et Oculus Rift sur l’Oculus Quest 2, mais il coûte près de 80 dollars. Les câbles alternatifs coûtent beaucoup moins cher tout en atteignant les mêmes références, mais certains que vous trouverez sur Amazon ne sont pas fiables. Voici ceux que vous devriez essayer en premier.