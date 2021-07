Le premier aperçu “axé sur les robots” de Halo Infinite “pourrait avoir lieu dès le week-end prochain”

Alors que la fenêtre de sortie des vacances de Halo Infinite se rapproche, 343 Industries se prépare à commencer plusieurs séries d’aperçus techniques, la première devant se concentrer sur les bots dans un proche avenir.

Les détails du premier aperçu technique ont été présentés dans le billet de blog Inside Infinite de juillet, 343 Industries déclarant qu’il était “très proche” du démarrage du processus de vol et que bien qu’il s’agisse d’un “processus fluide”, l’équipe a ” reçu le feu vert pour dire que notre premier aperçu technique axé sur les robots pourrait avoir lieu dès le week-end prochain.

Une date ferme n’a pas encore été fixée, mais elle ne sortira pas de nulle part, 343 confirmant qu’elle a l’intention d’héberger d’abord un livestream, “où nous plongerons dans la construction réelle et parcourrons presque toutes les facettes” de l’aperçu technique.

Cependant, avant que cela ne se produise, le billet de blog explore ce que les joueurs doivent attendre avec impatience, tout en gérant certaines attentes. Le premier aperçu technique « se concentrera sur les bots et une partie de la nouvelle expérience de l’Académie », présentant aux joueurs l’arène des bots et les exercices d’armes de l’Académie.

Halo Infinite “est la première incursion de la franchise dans le monde des bots multijoueurs” et dans le message, le chef de la création, Joseph Staten, dit qu’ils sont l’une de ses “fonctionnalités préférées” que l’équipe “a toujours voulu atterrir mais qui a toujours eu coupé en raison du temps et des ressources limités.

L’équipe cherche à « recueillir des commentaires sur le comportement des Bots et les performances en ligne » en testant la liste de lecture Bot Arena, qui met 4 joueurs contre 4 Bots sur les cartes Arena. Selon Staten, il existe quatre types de bots dans Halo Infinite : Recruit, Marine, ODST et Spartan, avec « chaque niveau représentant une augmentation des compétences de bot ». Les bots sont, explique-t-il, stimulants et capables de devenir « plus intelligents et plus ingénieux », mais ils sont aussi « justes ».

Cet aperçu particulier présentera Slayer sur les cartes Bazaar, Recharge et Live Fire. Alors que les choses commenceront lentement, le message indique que le plan est d’avoir “une offre de contenu quotidienne qui évoluera au cours du vol en fonction de l’engagement global des participants”, augmentant régulièrement à travers les niveaux de compétence Bot “pour fournir une plus grande défi et variété.

343 Industries cherche également à tester ses exercices d’armes de l’Académie avec une liste limitée d’armes, en déposant les joueurs dans une arène de champ de tir où ils utiliseront des robots pour des exercices de tir marqués “pour apprendre comment fonctionne chaque arme avant d’entrer dans le feu de l’action”.

Enfin, l’équipe espère obtenir des commentaires sur les menus du jeu et est particulièrement intéressée « à voir comment les joueurs se déplacent dans l’interface utilisateur pour déverrouiller leurs Battle Pass, vérifier leurs défis, utiliser le magasin et appliquer leurs éléments de personnalisation gagnés dans l’Armor Hall. . “

Afin de tester les Battle Pass, les joueurs invités recevront “un montant fixe de crédits dans le jeu” qu’ils peuvent dépenser à leur guise, cependant, “les éléments de personnalisation débloqués lors des aperçus techniques ne seront pas reportés lors de la sortie du jeu plus tard cette année. . ” Comme 343 teste les Battle Passes et la personnalisation à un niveau purement technique, les joueurs doivent s’attendre à ce qu’ils soient limités et non comme “une vitrine de notre contenu de lancement”.

Poursuivant la gestion des attentes, 343 Industries indique clairement dans le message que, comme l’aperçu est un travail en cours et “quelques mois en retard” par rapport à la version principale actuelle, les joueurs doivent s’attendre à des “bosses et des aspérités”.

L’objectif principal des aperçus, indique le billet de blog, est «de nature vraiment technique – nous cherchons à pousser nos systèmes et services à une plus grande échelle que nous n’avons pu jusqu’à présent, ce qui constitue une étape importante pour nous assurer que nous sommes aussi prêt que possible lorsque les vannes d’inondation s’ouvriront complètement au lancement de cette fête de fin d’année. . Les commentaires et autres informations sont certainement précieux, mais avant tout, nous testons et soulignons le côté technique de Halo Infinite. »

Les bots ne sont que les premières étapes des tests de 343 Industries et plus tard, les vols “se développeront en plus de contenu, y compris PVP Arena traditionnel et Big Team Battle”.

Comment participer

Si vous voulez avoir une chance de participer au processus de vol de Halo Infinite, alors vous devez être un Halo Insider. Pour vous inscrire, vous devez vous inscrire au programme avec votre gamertag et vous inscrire aux communications et aux vols. Le responsable de la communauté Halo, John Junyszek, a publié un fil de discussion sur Twitter, décrivant en détail les étapes pour s’inscrire.

S’inscrire pour avoir une chance de participer aux aperçus techniques multijoueurs #HaloInfinite est assez simple. Cela dit, si vous voulez vous assurer que votre compte est aussi préparé que possible, veuillez suivre ce fil 👊1. Vous aurez *besoin* d’être un initié Halo : https://t.co/ZgoCq07hR9 pic.twitter.com/BdZr5CIKhq14 juillet 2021

Voir plus

Bien qu’être un initié ne soit pas une garantie d’être invité à participer à des avant-premières techniques ou à des vols, 343 Industries dit qu’il accueillera “des centaines de milliers” de joueurs dans le premier aperçu dans l’espoir d’inviter “encore plus” pour le prochain tour. “Notre objectif”, indique le message, “est à terme de donner à chaque Halo Insider éligible une chance de nous aider à atteindre nos objectifs sur la route du lancement. N’oubliez pas que si vous n’entrez pas cette fois, ne désespérez pas, d’autres opportunités se présenteront.

Halo Infinite est toujours prévu pour une sortie pour les vacances 2021 et il sera lancé exclusivement sur les plateformes Xbox et PC.