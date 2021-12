Le premier aperçu de la réunion de Harry Potter montre des stars de retour à Poudlard

Cela a été long à venir (Photo: EMPICS Entertainment)

Les fans de Harry Potter ont attendu très longtemps pour une réunion, et un premier aperçu de l’émission spéciale HBO montre le trio préféré de Poudlard de tout le monde.

HBO Max a publié la première image du très attendu 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard, montrant Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint discutant comme au bon vieux temps.

Les trois se sont rencontrés dans la salle commune de Gryffondor au Warner Bros. Studio Tour London pour cette touche de nostalgie supplémentaire.

Naturellement, deux décennies plus tard, le trio a l’air beaucoup plus âgé que dans le premier film, Harry Potter à l’école des sorciers, ce qui amènera probablement les fans à se demander où est passée leur enfance en se connectant – cela nous a déjà fait nous sentir vieux !

Le protagoniste Daniel, maintenant âgé de 32 ans, a une barbe, Emma, ​​31 ans, a l’air sophistiquée avec ses boucles épinglées dans un chignon, et Rupert, 33 ans, a un look plus mature et a enfilé un col polo pour l’occasion.

Les trois semblaient plus heureux que jamais d’être réunis et de se remémorer les temps anciens, comme la photo les montre souriants tout en se remémorant de bons souvenirs.

Cela fait 20 ans que le premier film Harry Potter est sorti (Photo : Daniel Deme/EPA/REX/Shutterstock)

La réunion commémorera le 20e anniversaire de la série de huit films qui a commencé avec la première sortie en novembre 2001.

Son résumé se lit comme suit: « La rétrospective spéciale racontera une histoire de making-of enchanteresse à travers de toutes nouvelles interviews approfondies et conversations avec les acteurs, invitant les fans à un voyage magique à la première personne à travers l’une des franchises de films les plus appréciées de tous les temps. »

L’émission spéciale sera diffusée le jour du Nouvel An avec toute une série de favoris des fans faisant leur apparition.

Avec Daniel, Emma et Rupert, il y aura Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Bonnie Wright, Alfred Enoch et Evanna Lynch, et « beaucoup plus ».

En plus d’interviews approfondies, le spécial proposera également des clips inédits.

Plus tôt cette semaine, HBO Max a publié une courte bande-annonce qui taquinait les autres – comme les adorables Hagrid et Neville Londubat) – recevant leurs invitations à assister à la réunion.

JK Rowling, l’auteur de la série de livres emblématiques, ne sera pas interviewé dans le spécial, mais sera montré dans des images d’archives sur les films.

Les stars ont toutes grandi maintenant ! (Photo : .)

Il n’a pas été confirmé pourquoi l’écrivain sera absent de la spéciale, mais cela vient après que les fans et certaines stars de Harry Potter ont partagé leur déception sur ses commentaires sur les personnes transgenres.

En 2020, elle a commenté une histoire avec un titre qui disait: « Opinion: Créer un monde post-Covid-19 plus égal pour les personnes qui ont leurs règles. »

S’opposant à la formulation, JK a écrit : « » Les personnes qui ont leurs règles ». Je suis sûr qu’il y avait un mot pour ces gens. Quelqu’un m’aide. Wumben ? Wimpund ? Woomud ? »

Plus : Harry Potter



La réunion a, naturellement, fait sensation sur les réseaux sociaux et a donné aux Potterheads des nuits blanches avec excitation.

Nous avons hâte de faire un voyage dans le passé sans nos sorciers préférés.

20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard doit être diffusé sur HBO Max et NOW le 1er janvier.

