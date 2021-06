Le premier aperçu de la saison 2 de The Witcher révèle que Ciri devient un guerrier, mais où est Henry Cavill ?

Se déroulant le vendredi 9 juillet, la WitcherCon proposera une variété de panneaux interactifs qui présenteront ceux qui ont donné vie à la saga à la fois à l’écran et dans le jeu. De plus, il y aura un examen attentif de la créativité et de la production derrière les jeux, les produits dérivés et le prochain film d’animation Nightmare of the Wolf. Et, pour les fans de la série qui ne sont pas fans des jeux, il y aura des nouvelles de dernière heure et du contenu exclusif en coulisses et jamais auparavant de toute la franchise.