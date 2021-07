Le premier aperçu de la saison 2 de World Beyond dévoilé ⋆ 10z viral

Pendant le spectacle [email protected] panneau, The Walking Dead : le monde au-delà Le premier aperçu de la saison 2 a été publié, taquinant la conclusion de l’histoire épique de deux saisons avec une scène de la deuxième saison à venir. La saison 2 revient le 3 octobre sur AMC, avec de nouveaux épisodes diffusés tôt sur AMC + toute la saison, suivis d’un nouvel épisode de Parler morts.

Modéré par Chris Hardwick, le panel comprenait le responsable du contenu Scott M. Gimple, le showrunner Matt Negrete et les membres de la distribution Alexa Mansour, Aliyah Royale, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella, Annet Mahendru, Julia Ormond, Joe Holt et Jelani Alladin .

Découvrez le premier aperçu ci-dessous :

The Walking Dead : le monde au-delà plonge dans une nouvelle mythologie et histoire qui suit la première génération élevée dans une civilisation survivante du monde post-apocalyptique. Deux sœurs et deux amis quittent un lieu de sécurité et de confort pour braver les dangers, connus et inconnus, vivants et morts-vivants dans une quête importante. Poursuivi par ceux qui souhaitent les protéger et ceux qui souhaitent leur faire du mal, une histoire de croissance et de transformation se déroule sur un terrain dangereux, remettant en question tout ce qu’ils savent du monde, d’eux-mêmes et les uns des autres. Certains deviendront des héros. Certains deviendront des méchants. Mais tous trouveront les vérités qu’ils recherchent.

La saison 2 conclut l’histoire d’Iris, Hope, Elton et Silas, quatre amis qui ont voyagé à travers le pays pour une mission qui a transformé tout ce qu’ils savaient sur eux-mêmes et sur le monde. Alors qu’ils affrontent les mystérieux militaires de la République civique et se battent pour le contrôle de leur propre destin, les objectifs changeront, les liens se formeront et s’effondreront, et l’innocence sera à la fois perdue et retrouvée.

La série met en vedette Alexa Mansour dans Hope, Nicolas Cantu dans Elton, Hal Cumpston dans Silas, Annet Mahendru dans Huck, Aliyah Royale dans Iris, Nico Tortorella dans Felix et Joe Holt dans Leo Bennett. Il présente également la gagnante des Emmy Julia Ormond (Temple Grandin) comme Elizabeth, Natalie Gold comme Lyla, Al Calderon comme Barca et Ted Sutherland comme Percy.

Les habitués de la nouvelle saison 2 incluent Jelani Alladin, Natalie Gold, Joe Holt et Ted Sutherland.

Les morts qui marchent spin-off est écrit et produit par le showrunner Matt Negrete aux côtés du responsable du contenu Scott M. Gimple. The Walking Dead : le monde au-delà est défini comme une série d’événements limités de deux saisons qui sert de troisième émission de la franchise télévisée, après Les morts qui marchent et Craindre le mort-vivant.

Saison 1 de The Walking Dead : le monde au-delà est désormais disponible en Blu-ray et DVD.