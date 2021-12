Le premier aperçu de ‘Law & Order’ Revival montre le retour d’Anthony Anderson

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Le renouveau de la loi et de l’ordre est en préparation et les premières photos d’Anthony Anderson de retour en action sont arrivées sur Internet. TVLine rapporte que la production de la série mise à jour a déjà démarré, a annoncé Wolf Entertainment mercredi. La société de production, qui appartient à Dick Wolf, a publié un aperçu des coulisses de Det. Kevin Bernard et un autre responsable de l’application des lois travaillant sur une affaire à New York.

« C’est parti. Saison 21 de [Law & Order] est officiellement en production », lit-on dans la légende Instagram du site, avant que le message ne soit supprimé. D’après la photo en avant-première, Anthony Anderson semble reprendre son rôle et il est rejoint par Jeffrey Donovan de Burn Notice, dont le personnage n’a pas encore été nommé. .

Peacock a annoncé la reprise de la série phare de Dick Wolf Law & Order en septembre. L’émission originale a duré 20 saisons avant son annulation brutale en 2010. À son apogée, la série a récolté plus de 50 nominations aux Emmy Awards et a remporté un Emmy Award en 1997 pour la série dramatique exceptionnelle. Le célèbre producteur Dick Wolf a répondu à la nouvelle, montrant brièvement son enthousiasme pour le retour de la série après toutes ces années dans un communiqué. « Il y a très peu de choses dans la vie qui sont littéralement des rêves devenus réalité. C’est le mien », a-t-il déclaré, commentant la commande de la saison 21.

Alors que ses autres émissions ont connu un succès accru –– avec plusieurs acteurs de la série originale qui ont joué dans d’autres émissions de l’univers de Wolf comme Chicago Med, Chicago Fire et Chicago PD. a continué à ramener Wolf à l’original.

« Law & Order est tout simplement l’une des émissions les plus emblématiques de l’histoire de la télévision, et l’idée de poursuivre son héritage et de s’associer à Dick pour une toute nouvelle saison est tout simplement exaltante », a déclaré Susan Rovner, présidente, Entertainment Content, NBCUniversal Télévision et diffusion en continu. « C’est une excellente nouvelle pour NBC ainsi que pour les fans de télévision du monde entier. »

« Le retour de la série phare Law & Order pour une 21e saison charnière est un moment de fierté pour Dick et un moment de fierté pour nous, ses partenaires de studio », a déclaré Pearlena Igbokwe, présidente d’Universal Studio Group.