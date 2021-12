Le premier aperçu des nouvelles docuseries de Bill Cosby de Showtime est enfin là

Il est temps d’en parler Bill Cosby.

Le 20 décembre, Showtime a publié un premier aperçu de leurs prochaines docuseries en quatre parties Nous devons parler de Cosby. La nouvelle série, réalisée par le lauréat d’un Emmy Award Cloche de W. Kamau, suit l’ascension et la chute du comédien Bill Cosby, qui était autrefois considéré comme le « père de l’Amérique », avant d’être accusé de « viol, agression sexuelle facilitée par la drogue, coups et blessures sexuels et autres inconduites par plus de 60 femmes dans le passé comme près de 60 ans », selon la série.

« Je suis un enfant de Bill Cosby, vous voyez ce que je veux dire. » dit Bell dans le clip. « Je suis un homme noir et un comique né dans les années 70. Bill Cosby devait être l’un de mes héros. Mais ça, c’était foutu. »

Il poursuit dans le teaser : « Que faisons-nous de tout ce que nous savions sur Bill Cosby et de ce que nous savons maintenant. Comment parlons-nous de Bill Cosby ? »