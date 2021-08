Le premier aperçu du gameplay de Gunk révèle la sortie de décembre

la crasse – provenir de Jeux d’images et de formes, que vous connaissez peut-être pour le très cool SteamWorld jeux – a obtenu une nouvelle bande-annonce de gameplay et une date de sortie officielle à la vitrine Xbox Gamescom hier soir.

La bande-annonce de gameplay – qui nous présente un monde en ruine et fascinant plein de cette crasse éponyme – montre des bribes d’exploration et nous présente Rani, la protagoniste du jeu, alors qu’elle explore une planète extraterrestre recouverte de goo hostile.

Vous êtes chargé de réparer l’écosystème défaillant de la planète en supprimant le slime titulaire, et vous découvrirez sans aucun doute des mystères étranges et résoudrez également des problèmes particuliers en cours de route.

“The Gunk met en vedette un duo de transporteurs spatiaux granuleux, luttant pour gagner de l’argent alors qu’ils tombent sur une planète intacte pleine de vie”, a déclaré Image & Form Games à propos du jeu précédemment. “Ils sont venus cueillir des plantes exotiques et d’autres ressources précieuses, et il semble qu’ils aient décroché le jackpot.

“Cependant, alors qu’ils commencent à découvrir les secrets dormants d’une civilisation brisée, ils se rendent compte qu’ils doivent sauver la planète de la malédiction d’un parasite corrompu – tout en se gardant désespérément d’être pris dans une spirale de méfiance purulente.”

Le Gunk sera lancé en décembre 2021 et sera disponible le premier jour via Xbox Game Pass. Vous pourrez y jouer sur Xbox Series X/S, Xbox One et PC.

Cependant, vous obtiendrez une expérience différente en fonction de la plate-forme sur laquelle vous jouez au jeu : sur Xbox One, vous pouvez vous attendre à une expérience stable à 30 images par seconde, tandis que si vous êtes sur Xbox Series X/S ou sur un PC haut de gamme, tout est commuté et vous pouvez vous attendre à “une expérience de jeu à 60 images par seconde avec une résolution allant jusqu’à 4K”, selon le développeur.