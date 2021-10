Le premier aperçu du spin-off de “Game of Thrones” est là

La première bande-annonce du prequel de Game of Thrones, House of the Dragon, est arrivée, bien plus tôt que de nombreux fans n’osaient l’espérer. La série est toujours en tournage au Royaume-Uni et en Europe, mais ce premier aperçu semble incroyablement raffiné. Les espoirs sont maintenant plus élevés que jamais pour la première de l’émission au printemps 2022.

La bande-annonce présente une voix off inquiétante du prince Daemon Targaryen (Matt Smith), tout en examinant de près certains des autres personnages et des vues à la fois familières et inconnues des fans de Game of Thrones. Notamment, Otto Hightower (Rhys Ifans) porte la même broche Hand of the King que les personnages de la série principale, montrant une certaine continuité, mais le trône de fer semble avoir été modifié pour être plus déchiqueté et moins symétrique. Le teaser contient également quelques plans d’action, notamment un match de joute et un affrontement d’épées entre deux personnes à l’intérieur du donjon rouge.

House of the Dragon est une préquelle qui se déroule environ 180 ans avant les événements de Game of Thrones, lorsque la maison Targaryen régnait encore sur Westeros et disposait encore de nombreux dragons adultes. La bande-annonce nous en donne un aperçu, mais l’auteur George RR Martin a récemment confirmé qu’il y aurait au moins 17 dragons à voir dans la saison 1 de la série. Il en a longuement parlé dans un épisode de The Stuff Dreams are Made of podcast avec le showrunner Ryan J. Condal et le co-animateur David Mendel.

L’émission ne concernera pas les White Walkers ni même une menace existentielle pour l’humanité, mais cela ne signifie pas que les enjeux seront faibles. La série parle d’une guerre civile entre deux factions de la maison Targaryen, qui ont toutes deux des dragons de leur côté. Cela signifie que le pays sera à nouveau en proie à la guerre, et cette fois les dragons seront opposés les uns aux autres.

L’histoire de House of the Dragon n’est pas nouvelle, bien qu’elle n’ait jamais été racontée sous cette forme auparavant. Il est basé sur le livre récent de Martin Fire & Blood, qui est écrit comme un livre d’histoire de Westerosi, pas un roman. Il couvre environ 130 ans d’histoire de Westeros d’une manière pseudo-académique, y compris la période couverte par ce spectacle connue sous le nom de “La danse des dragons”.

Cela signifie que dans le livre, cette histoire est racontée d’un point de vue distant et peu fiable, sans monologues internes ni même beaucoup de dialogue. Le spectacle aura une histoire finie avec laquelle travailler – contrairement à Game of Thrones – mais il aura encore beaucoup de place pour explorer par lui-même sans perturber le matériel source.

Fire & Blood est disponible dès maintenant partout où des livres sont vendus en format papier, numérique et audio pour ceux qui souhaitent lire à l’avance. Sinon, House of the Dragon devrait être diffusé en 2022 sur HBO.