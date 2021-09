Le premier appareil multi-pliable de Samsung pourrait arriver plus tôt que prévu

Les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 fonctionnent bien, mais Samsung taquine déjà d’autres appareils pliables encore plus expérimentaux. Il y a quelques jours à peine, nous avons appris que l’ordinateur portable pliable de 17 pouces de Samsung que la société avait annoncé en mai pourrait s’avérer être un véritable produit. Un initié a divulgué le nom du produit du Galaxy Book Fold 17. Cette découverte suggère que Samsung travaille déjà sur une version commerciale du concept. Mais quelques jours avant cela, Samsung faisait la démonstration d’un prototype d’appareil multi-pliable qu’il appelle Flex In & Out (voir ci-dessus). Nous avons vu ce concept il y a quelques mois seulement lorsque Samsung a dévoilé l’écran S-Foldable.

Meilleure offre du jour Comment ces prises intelligentes Wi-Fi les plus vendues avec Alexa et Google ne coûtent-elles que 4,05 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 17,99 $ Prix : 16,19 $ Vous économisez : 1,80 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Écran Samsung pliable en S

À la mi-mai, Samsung a assisté au SID, dévoilant l’appareil à double pliage suivant. Comme le montre l’image ci-dessous, le combiné pliable en S comprend trois parties d’affichage et deux charnières. Il se plie comme la lettre “S”, d’où le nom.

L’écran S-Foldable de Samsung en action. Source de l’image : écran Samsung

Samsung a présenté l’ordinateur portable pliable de 17 pouces sans nom lors du même événement. Mais la société a utilisé la même vidéo où l’écran S-Foldable est présent.

De plus, dans la vidéo, il y a un concept d’écran Samsung enroulable. À l’époque, il n’était pas clair si l’un de ces concepts d’écrans pliables en ferait des produits commerciaux.

Voici comment Samsung a décrit l’écran S-Foldable dans son annonce SID 2021 :

Un écran mobile multi-pliable qui atteint un maximum de 7,2 pouces mais peut être plié deux fois, à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur, pour être aussi petit qu’un smartphone de taille normale.

Samsung Flex In & Out

Cela nous amène à la 21e réunion internationale sur l’affichage de l’information (IMID 2021) qui a eu lieu en Corée il y a quelques jours. C’est là que Samsung a produit la vidéo suivante. Le clip se concentre uniquement sur un appareil qui ressemble beaucoup à l’écran multi-pliage Samsung de SID 2021. Mais Samsung a utilisé l’événement d’affichage pour faire une démonstration de son écran OLED multi-pliable Flex In & Out.

À première vue, le Flex In & Out pourrait être le nouveau nom de la technologie d’écran multi-pliable que Samsung développe. Il ne serait pas surprenant que Samsung vende des écrans Flex In & Out à d’autres fournisseurs. Tout comme le panneau Infinity Flex du Galaxy Z fold 3 pourrait équiper d’autres pliables non Samsung cette année.

Cela dit, il semble que l’écran Samsung S-Foldable et l’écran Flex In & Out soient identiques. Les deux ont la même taille, 7,2 pouces, et se plient de la même manière. Et ils présentent des conceptions identiques, avec la partie transparente sur le côté droit.

Écran multi-pliable Samsung Flex In & Out. Source de l’image : Samsung

Étant donné que Samsung est à la pointe de l’innovation en matière d’appareils pliables, un titre qu’il voudra probablement conserver le plus longtemps possible, ce n’est probablement qu’une question de temps avant de voir une variante Galaxy Fold à plusieurs volets dans les magasins. La présentation IMID 2021 de Samsung montre clairement que Samsung a de grands projets pour la technologie.