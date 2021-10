Le premier appareil photo numérique portable de Kodak avait un capteur de 0,01 MP et stockait des photos sur cassette | La technologie

Il est ironique que Kodak ait inventé le produit qui tuerait l’entreprise. Il a décidé de l’oublier, car il était trop en avance sur son temps.

L’histoire de Kodak c’est tellement important et énorme dans le monde de la photographie, que c’est tragique. Elle a maintenu son succès pendant près d’un siècle, mais a été condamnée à l’oubli pour l’appareil qu’elle a elle-même inventé : appareil photo numérique portable.

Kodak a été fondée en 1892 par George Eastman et Henry A. Strong. Eastman en gros a inventé la bobine photo, bannissant à jamais l’utilisation de cristaux coûteux et délicats pour stocker des photographies, qui étaient utilisées jusqu’à cette époque.

Merci à Kodak, appareils photo abordables, lumière, qui utilisait des bobines (film photographique) pour enregistrer les images, puis les développer sur papier.

Tout au long du 20e siècle Kodak a dominé le marché photographique avec la vente d’appareils photo, de magasins et de laboratoires de développement de films et de photos.

Il y en avait des milliers dans le monde, générant une entreprise aussi prospère que Samsung ou Apple peuvent l’être aujourd’hui dans le monde mobile.

Mais en 1975, une anomalie spatio-temporelle s’est produite dans l’univers presque parfait de Kodak. Un de ses ingénieurs, Steven Sasson, a inventé le tout premier appareil photo numérique portable, qui n’a pas eu besoin de bobines ou de développement. Vous pouvez le voir sur la photo d’ouverture de l’actualité.

Il existe plusieurs types de plans photographiques. Il est pratique de connaître les plus importants pour profiter des caméras de votre mobile. Ici vous l’avez.

C’était portable, mais vous ne pouviez pas le tenir longtemps, parce que pesait 3,6 kilos. Il utilisait la même technique que nous utilisons encore aujourd’hui sur les mobiles, avec un capteur CCD qui convertit la lumière capturée en pixels.

Bien sûr, c’était un capteur noir et blanc de seulement 100 x 100 pixels, c’est-à-dire, 0,01 Mpx.

La chose la plus curieuse de toutes est que les photos numériques ont été enregistrées sur un support analogique : une cassette. Étant donné que cet appareil enregistrait des données à faible vitesse, la photo numérique a été temporairement stockée dans une mémoire RAM.

Le temps de capture pour chaque photo était de… 23 secondes.

Kodak avait l’avenir de la photographie avant lui, et elle l’avait inventé. Mais… a décidé d’abandonner la technologie numérique et de s’en tenir aux bobines. La raison que ses patrons ont donnée à Steven Sasson, c’est que « qui va vouloir prendre des photos qu’il ne peut pas voir sur papier ?

Aujourd’hui, cela nous semble une excuse absurde, mais en 1975, cela avait beaucoup de sens. A cette époque, les ordinateurs personnels n’existaient même pas, pas de disques durs, pas d’écrans portables. Et bien moins, les téléphones portables.

Il n’y avait aucun moyen de visualiser ces photos stockées sur cassette d’une manière simple, sauf avec un équipement très coûteux sur un téléviseur ou à l’aide d’une imprimante numérique, qui n’avait pas encore été inventée.

Acheter un mobile pas cher en 2021 est une décision judicieuse, si vous n’avez besoin que des fonctions quotidiennes requises d’un smartphone. Ce sont les meilleurs mobiles bon marché de 2021.

Mais il est facile de supposer que Kodak avait peur aussi. Bien qu’il ait décidé de fabriquer des appareils photo numériques et qu’ils aient été un succès, son entreprise n’était pas dans la vente d’appareils photo, mais dans la vente de bobines et dans le développement de photos. Et cette entreprise serait perdue avec les appareils photo numériques, comme c’est arrivé.

Cette décision a peut-être retardé l’avènement des appareils photo numériques d’une décennie. Mais lors de leur sortie sur mobiles, avec le Sharp -SH04 en 2000, le destin de Kodak était voué à l’échec.

À peine 12 ans plus tard, en 2012, Kodak a déposé son bilan. Plus personne n’a révélé de photos. Aujourd’hui, il est toujours actif, mais concentré sur d’autres activités, comme la pharmacie ou la vente du plus grand puzzle du monde.

Malheureusement, nous ne saurons jamais ce qui se serait passé si, il y a 46 ans, Kodak était allé de l’avant avec le développement de ce premier appareil photo numérique.