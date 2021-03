Le premier appareil pliable de Xiaomi pourrait comporter un appareil photo à objectif liquide – .

Le gouvernement américain a paralysé la capacité de Huawei à fabriquer et à vendre des smartphones avec l’interdiction de 2019 qui empêchait le vendeur chinois de smartphones de faire des affaires avec des entreprises technologiques américaines. Mais alors que l’activité mobile de Huawei s’effondrait, une autre société chinoise se développait à sa place.

Xiaomi, qui a évité des sanctions américaines similaires, est devenu l’année dernière le troisième plus grand fabricant de smartphones au monde, juste derrière Samsung et Apple. Xiaomi remplace rapidement Huawei, consommant la part de marché qui aurait autrement pu aller à Huawei. Xiaomi fabrique divers produits électroniques, notamment des ordinateurs, des téléviseurs, des appareils ménagers et des scooters électriques, mais le smartphone reste le produit principal du portefeuille de Xiaomi, et la société devrait faire plusieurs annonces lors d’un événement médiatique le 29 mars.

Plusieurs produits ont été taquinés ou ont fait l’objet de rumeurs pour l’événement, y compris le premier appareil pliable de Xiaomi, qui pourrait s’appeler Mi Mix 4. Xiaomi a également confirmé que le prochain combiné Mi Mix comportera une technologie de lentille liquide encore invisible sur les appareils mobiles.

Xiaomi dévoilera une série de produits lors de l’événement de lundi, y compris de nouveaux modèles d’ordinateurs portables de la série Mi Notebook, selon divers teasers publiés par la société. Le Mi Notebook Pro comportera un grand écran avec de petits cadres, une résolution de 3K et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cela semble être le type d’écran OLED que Samsung a annoncé au début de 2021, bien que nous ne puissions pas en être sûrs. Les spécifications incluraient le processeur Intel i7-11375H fonctionnant jusqu’à 5 GHz et la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. L’ordinateur portable aura un design métallique monocoque, similaire au MacBook Pro d’Apple. Xiaomi a souvent été critiqué pour avoir copié du matériel et des logiciels Apple.

Les annonces sur smartphone devraient être plus intéressantes que le nouveau notebook. Xiaomi a confirmé qu’il dévoilerait le Mi 11 Pro et le Mi 11 Ultra lors du salon, qui rejoindront le Mi 11 déjà lancé vu ci-dessus. Mais les rapports indiquent que le premier combiné pliable de Xiaomi pourrait également faire une apparition lors de l’événement.

L’appareil a déjà été certifié par le régulateur chinois MIIT, qui a confirmé que le combiné disposera de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Ceux-ci signalent un appareil phare. Le combiné pourrait s’appeler Mi Mix 4 Pro, selon certains rapports. Si cela est exact, cela signifierait que Xiaomi est prêt à ramener la marque Mi Mix et à inclure le combiné pliable dans cette gamme d’appareils expérimentaux. Xiaomi a utilisé la gamme Mi Mix pour démontrer des concepts des années précédentes, tels que les appareils tout écran ou les smartphones avec des écrans enveloppants.

Teaser technologique de l’appareil photo à objectif liquide de Xiaomi pour le smartphone Mi Mix 4 inopiné. Source de l’image: Xiaomi

Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour taquiner la nouvelle technologie d’objectif liquide qui serait incluse dans le prochain Mi Mix 4. L’objectif a été développé en interne et est constitué d’un liquide placé à l’intérieur du film. Xiaomi compare cette lentille liquide à l’œil humain, qui est principalement constitué de liquide.

Le liquide permettra à l’objectif de changer de forme rapidement et l’objectif se focalisera plus rapidement qu’un appareil photo mécanique traditionnel. Un moteur de haute précision contrôlerait la courbure sphérique de la lentille. L’objectif n’améliorerait pas seulement la mise au point, mais il agirait également comme un téléobjectif et un objectif macro. Le téléobjectif gère le zoom optique sur un téléphone et est généralement volumineux. L’utilisation de liquide aiderait Xiaomi à réduire la taille de la bosse de la caméra. Le teaser indique également que le fluide optique a une transmittance lumineuse élevée, une dispersion ultra-faible et peut résister aux environnements extrêmes.

