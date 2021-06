Le premier appareil portable technologique a plus de 300 ans : une bague boulier de la dynastie Qing | La technologie

Vous pensez peut-être que votre montre connectée ou votre bracelet d’activité est une invention moderne, mais il y a plus de 300 ans, nos ancêtres portaient leurs propres vêtements, comme cette bague boulier vieille de plus de trois siècles.

Nous avons tendance à penser que nous sommes plus intelligents que les générations précédentes simplement parce que nous avons une meilleure technologie. Chaque génération ne peut donner d’elle-même que ce que la technologie de l’époque permetEt peut-être que si, il y a 300 ans, ils avaient eu des smartphones ou des montres connectées, ils les auraient utilisés avec plus de sagesse et de manière moins asservissante que nous.

C’est quelque chose que nous ne pourrons jamais savoir. Mais nous avons de nombreuses preuves qu’il y a des siècles, comme nous maintenant, ils ont réussi à transformer la technologie de l’époque en appareils portables ou portables.

C’est le cas de bague boulier que vous pouvez voir sur la photo d’ouverture de l’actualité. Il a été fabriqué pendant la dynastie Qing, en Chine, et a plus de 300 ans.

Il est une bague de femme, et les boules de l’abaque sont si petites qu’elles ne peuvent pas être manipulées avec les doigts. Se croit que son propriétaire a utilisé une aiguille à cheveux pour faire fonctionner ce première calculatrice portable.

Le boulier est considéré comme le premier instrument à compter. La première calculatrice de l’humanité. Les plus anciens abaques découverts ont 2 500 ans et leur origine n’est pas claire. Certains historiens disent qu’il vient de Chine, et d’autres du Sahara. Mais il a été utilisé par presque toutes les civilisations anciennes.

Un boulier est composé de un cadre rectangulaire avec des barres parallèles à travers lesquelles glissent des boules.

Il en existe de nombreux types différents, mais dans les plus courants, chaque boule représente une unité, et selon la barre où elle se trouve, elle peut être dix, cent, mille, etc.

Par exemple, pour représenter le nombre 1 512 sur un boulier, il suffit de mettre 1 boule sur la barre des milliers, 5 boules sur la barre des centaines, 1 boule sur la barre des dizaines et 2 boules sur la barre des unités.

Avec un boulier basique vous pouvez additionner et soustraire, mais il y en a des plus complexes avec des boules qui au lieu d’unités représentent 100 ou 1000 unités, et qui permettent même multiplier, diviser et faire des racines carrées.

Grâce au boulier, de nombreuses cultures ont adopté le système décimal (en comptant de 10 à 10), mais pas toutes. Résumés et Babyloniens numérotés 60 sur 60, et grâce à cela aujourd’hui les heures ont 60 minutes, et les minutes, 60 secondes.

Ce que nous ne savons pas, c’est Pourquoi la propriétaire de ce premier portable technologique avait-elle besoin de toujours avoir un boulier avec elle. Qu’est-ce qu’il avait à dire à n’importe quel moment et en tout lieu ?

C’est un mystère de l’histoire que nous ne résoudrons peut-être jamais…