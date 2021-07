Le premier appel 2G/GSM au monde a été passé il y a 30 ans aujourd’hui

Nous sommes en 2021 et nous sommes à l’ère de la 5G. La cinquième génération de technologie de réseau est considérée aujourd’hui comme la forme de communication la plus supérieure, non seulement pour les téléphones mobiles mais aussi pour les industries. Mais il y a 30 ans, personne n’aurait imaginé que nos appareils seraient capables de communiquer entre eux dans l’air du temps. Fournir des vitesses Internet ultra-rapides, permettant tout, de l’accès au niveau local au développement de villes intelligentes, n’était sur le radar de personne. Ils étaient plus préoccupés par la façon dont nous, les humains, communiquerons les uns avec les autres sur un réseau cellulaire. C’est ainsi que le premier appel GSM, alias 2G, s’est produit il y a 30 ans aujourd’hui.

C’est le seul coup de téléphone qui a tout changé.

Nokia a toujours été à la pointe de la technologie des réseaux, et il y a 30 ans, il a permis le premier appel GSM officiel entre l’ancien Premier ministre finlandais Harri Holkeri et le maire adjoint de Tampere Kaarina Suonio. Ce fut le seul appel téléphonique qui a tout changé et a servi de catalyseur pour la technologie de réseau à venir pendant des années.

C’est le GSM qui a finalement conduit aux services SMS et de données que nous tenons pour acquis aujourd’hui. C’était aussi la naissance des téléphones portables tels que nous les connaissons.

Dans un article de blog rappelant l’appel, l’actuel président et chef de la direction de Nokia, Pekka Lundmark, rappelle comment il a été surnommé le « chef d’inquiétude » alors que lui et son équipe ont travaillé 24 heures sur 24 pendant deux ans pour faciliter le premier appel téléphonique 2G le 1er juillet. 1991.

Le premier appel test réussi a été réalisé à 4 heures du matin le 27 mars 1991.

Il a ensuite été responsable de compte chez Radiolinja, le fournisseur de réseau finlandais et client de la technologie GSM de Nokia qui a permis l’appel. La course au développement du premier réseau commercialement viable était lancée et Radiolinja (aujourd’hui Elisa) attendait toujours sa licence d’opérateur agréée.

« Le premier appel test réussi a eu lieu à 4 heures du matin le 27 mars 1991. Si vous regardez attentivement la photographie en noir et blanc de Kurt Nordman, PDG de l’association téléphonique d’Helsinki, passant un autre appel test plus tard dans la journée, un jeune homme debout à l’arrière ressemblant beaucoup au chef inquiet / zombie », écrit Lundmark dans son message.

Les appels officiels passés lors de l’événement utilisaient un système analogique de secours.

Tous les yeux étaient rivés sur Pekka et son équipe lorsque la démonstration finale de l’appel 2G a eu lieu le 1er juillet de la même année.

Le Premier ministre Holkeri a appelé le maire Suonio depuis son téléphone de voiture, faisant remarquer que la réception était aussi claire que de parler à « quelqu’un dans la pièce voisine ». Les deux dirigeants ont également discuté des avantages de la technologie GSM numérique, notamment une qualité et une sécurité vocales supérieures et le fait que l’identité du téléphone se trouve dans la carte SIM, ce qui permet aux consommateurs de choisir facilement le produit qu’ils aiment.

Le PDG de Nokia révèle qu’à l’époque, le monde n’avait pas réalisé que les appels officiels passés lors de l’événement utilisaient un système analogique de secours. “Je suppose qu’il est prudent d’admettre cela 30 ans plus tard et maintenant qu’il n’y a aucun point d’interrogation sur la viabilité du GSM”, commente-t-il.

Dans l’année qui a suivi, Nokia a lancé son premier téléphone mobile GSM, le Nokia 1011. Les réseaux 3G, 4G et 5G ont suivi depuis, mais il est toujours bon de se rappeler où la révolution numérique a commencé. C’est au cours d’un appel de trois minutes qui a changé le monde.