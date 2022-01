Le premier appel du programme Spain Tourism Experiences distribuera 26 millions d’euros

01/11/2022 à 15:03 CET

Le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme a lancé le premier appel au programme Spain Tourism Experiences, doté de 26 millions d’euros, dont l’objectif est « d’augmenter et d’améliorer les expériences qui composent l’offre touristique en Espagne » et de la désaisonnaliser.

Le programme, qui sera financé avec les fonds de l’UE Next Generation, cherche à « moderniser et adapter le catalogue d’expériences touristiques » dont on peut profiter en Espagne pour le rendre « plus diversifié et attractif au cours des douze mois de l’année« , a expliqué le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto.

« Le programme fait partie du Plan de Relance, de Transformation et de Résilience et dispose d’un budget de 100 millions d’euros pour les trois prochaines années, dont 26 millions correspondent à ce premier appel », explique le ministère dans une note envoyée ce jour.

L’objectif de ce nouveau programme est de financer 45 nouveaux produits touristiques avant le second semestre 2025, afin de contribuer à rendre le modèle touristique espagnol « plus compétitif et résilient » face aux futures crises de la demande, a ajouté Maroto.

Sur le budget susmentionné de cette première phase, de 26 millions d’euros, cinq millions seront alloués à des projets liés au Xacobeo 21-22.

La le montant maximum de chaque aide sera de deux millions euros, et le minimum, 200 000 euros, ajoute la note.

Les candidatures à cette première aide, dont les bases réglementaires ont été publiées ce jour au Journal Officiel de l’Etat (BOE), peuvent être déposées du 15 février au 15 mars 2022. Les candidats peuvent se présenter individuellement ou dans le cadre d’un projet de coopération, les actions devant concerner le territoire de, au moins trois communautés autonomes.

Peuvent participer à l’appel, entre autres, les candidats suivants : associations ou fédérations ; fondations; groupements d’intérêt économique, entreprises touristiques ou PME ; ou des entreprises publiques qui agissent en tant qu’entités de coopération touristique dans les différentes administrations, toutes dûment enregistrées dans les registres correspondants.

Pour aider les personnes intéressées lors du dépôt de leur candidature au registre économique du ministère, le Secrétariat d’Etat au Tourisme a permis à une guide consultable sur le site du ministère, ainsi qu’un e-mail comme boîte aux lettres pour les questions : experiences@mincotur.es.