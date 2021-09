Le premier Apple Store de Changsha, en Chine, ouvre ses portes samedi [Gallery]

Chaque lancement d’Apple Store est passionnant et a un impact sur une communauté. Aujourd’hui, la société a donné un aperçu de son nouveau magasin de détail à Changsha, en Chine. Situé dans la province du Hunan, ce sera le premier magasin de vente au détail Apple à Changsha, situé au centre de la capitale provinciale.

« Ouvrir cet Apple Store à Changsha est très excitant. C’est une ville pleine d’héritage culturel créatif et profond », a déclaré Deirdre O’Brien d’Apple.

Selon le communiqué de presse partagé par Apple, “les clients qui entrent dans le magasin de détail verront un design unique de mur-rideau en verre à double couche, le verre miroir avec effets de dégradé sera intégré au mur extérieur et peut transformer différents moments en une journée et en quatre saisons.

Comme dans tous les magasins, cet Apple Store de Changsha proposera également des sessions Today At Apple. Ces cours quotidiens gratuits sont dirigés par des spécialistes Apple Creative Pro et fourniront aux visiteurs des inspirations créatives, la possibilité d’en savoir plus sur leurs appareils et d’améliorer leurs compétences.

Ce nouvel Apple Store mettra en vedette 100 membres de l’équipe qui pourront communiquer en chinois, anglais, japonais, coréen et français.

L’Apple Store de Changsha ouvrira officiellement ses portes le 4 septembre, ce samedi. Tous les visiteurs devront se conformer aux mesures sanitaires de toute la Chine, notamment le port de masques, la détection de la température corporelle et le maintien de la distance sociale.

