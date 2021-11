Le premier arbre de Noël national du président Biden a coûté 139 000 $

Président BidenLe premier éclairage national d’arbre de Noël sera plus vivant que Donald TrumpC’est le dernier… mais ramener un public en direct va coûter un paquet aux contribuables.

Selon des documents fédéraux obtenus par TMZ, le National Park Service a déboursé 139 000 $ à une entreprise de l’Ohio pour localiser, transporter et transplanter l’arbre de Noël national de cette année juste à l’extérieur de la Maison Blanche.

Le gouvernement fédéral a pris une longueur d’avance sur ses achats de vacances en signant le contrat de l’arbre en septembre. BTW, le dernier arbre national pré-pandémique, en 2019, nous a coûté un peu plus de 160 000 $ – donc, le gouvernement peut en fait dépenser moins !!! Parlez des miracles de Noël.

Après une cérémonie d’éclairage virtuel des arbres en 2020 au plus fort de la pandémie, il semble que les choses reviennent à la normale avec un public en direct cette année… et cela signifie une autre grosse facture.

Les documents montrent que le National Park Service a perdu 171 000 $ supplémentaires pour le « soutien aux événements » pour les festivités nationales d’éclairage des arbres de Noël 2021.

La cérémonie officielle et l’éclairage sont fixés pour le 2 décembre … et LL Cool J accueille, avec de la musique de vacances de Billy Porter, Chris Stapleton, SA, Juanes, Keb’Mo’, Kristin Chenoweth, Maren Morris, et Patti La Belle.

À plus petite échelle, la Maison Blanche a également dépensé 41 000 $ en décorations de vacances pour le bâtiment Eisenhower et Jackson Place.

Les vacances… jamais bon marché.