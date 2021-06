Le premier arrêt au stand nous a rendu vulnérables à O’Ward, déclare Newgarden · .

Josef Newgarden a presque mené la deuxième course du Grand Prix de Détroit dimanche du début à la fin. Mais alors que ses pneus se fanaient dans les derniers tours, Patricio O’Ward a trouvé son chemin pour marquer son deuxième week-end de l’année.

Le pilote Penske a déclaré que son dernier relais difficile était l’héritage d’une stratégie d’arrêt aux stands compromise au début de la course par la décision de couvrir un potentiel jaune sur tout le parcours qui ne s’est jamais concrétisé.

“C’était comme si nous avions une bonne voiture et cela n’a tout simplement pas fonctionné dans notre sens du point de vue stratégique”, a déclaré Newgarden après la course de dimanche. “Je pense que tout cela n’a pas joué en notre faveur.”

Newgarden a mené les 67 premiers tours de la course de 70 tours, faisant les 46 premiers tours sur deux relais avec les pneus primaires à flancs noirs. Mais à la fin de la course, il a dû parcourir les 24 derniers tours avec un jeu de pneus de rechange à flancs rouges usés, ce qui était plus loin que n’importe quel autre pilote, à l’exception de James Hinchcliffe qui a couru sur ce composé.

Son premier arrêt aux stands a eu lieu après que la voiture de Dalton Kellett s’est arrêtée à la sortie de la voie des stands au 18e tour. Craignant qu’un avertissement ne sorte, Newgarden et un certain nombre de leaders se sont dirigés vers les stands. Cela signifiait un relais plus long avec des pneus plus tendres plus tard dans la course.

« Le pire a probablement été que nous avons dû faire environ 10 tours supplémentaires sur ces [alternate] pneus parce que nous pensions que le jaune allait sortir dans ce premier relais vers le 18e tour », a expliqué Newgarden. « Vous ne pouvez pas risquer de manquer la mise en garde. Si vous manquez la mise en garde, vous êtes juste arrosé. Cela gâche complètement votre journée.

Alors que Newgarden a commencé la course avec des pneus primaires, ses adversaires les plus proches à l’époque étaient tous sur des pneus alternatifs lorsqu’ils sont arrivés pour ce premier arrêt au stand.

«Je pense que cela nous a compromis plus que tout. Que nous devions courir 25 tours sur des rouges usés, ce n’était donc pas idéal », a déclaré Newgarden.

Un O’Ward en charge a émergé du peloton de chasse, prenant la deuxième place de Colton Herta avant de dépasser Newgarden pour remporter la victoire. “Les avertissements qui nous ont groupés nous ont probablement aussi blessés”, a déclaré Newgarden. «Je viens de ramener tout le domaine.

«Je pense que nous aurions probablement pu retenir Colton, potentiellement – ​​si nous avions simplement couru proprement jusqu’à la fin là-bas. Mais c’est un peu impossible à dire.

Newgarden a déclaré que ce n’était qu’une question de temps avant qu’O’Ward ne le dépasse, une fois que le pilote McLaren SP s’est frayé un chemin vers la deuxième place et s’est rapproché.

“Il arrivait comme un train de marchandises”, a déclaré Newgarden. «Mes pneus étaient cuits et il faisait de bons trajets au virage. Je pense que c’est ce qui nous a fait entrer. Ça nous a presque fait avec lex [Palou], trop. Heureusement, nous avons pu conserver la deuxième place.

La performance des pneus composés alternatifs lors des deux courses à Detroit a été un facteur majeur au cours du week-end. Cependant, Newgarden pense que l’équilibre des composés était bien meilleur que lors de la dernière visite de la série sur le circuit de Belle Isle il y a deux ans.

“Si quoi que ce soit, les rouges étaient un peu plus durables qu’en 2019”, a-t-il déclaré. « Vous pourriez presque faire fonctionner un ensemble d’occasion. Un nouveau set aurait été préféré, mais vous pourriez certainement faire fonctionner un set usagé pendant, je dirais, 15 ou 20 tours – 25 le poussent, mais Firestone a apporté un changement et les a définitivement rendus plus durables.

« Mais je pense que le fait qu’ils (les pneus rouges) soient plus fragiles que les noirs le rend intéressant à regarder. Je pense qu’en tant que spectateur, c’est probablement plus amusant de voir ce mélange et cette dynamique, qu’ils soient à la fois vraiment durables et juste un peu décalés dans le temps. C’est ce que vous obtenez ici. Vous obtenez un peu de propagation. Mais beaucoup moins répandu que ce qu’il était en 19. »

Après sa troisième deuxième place de la saison 2021, Josef Newgarden est quatrième au classement IndyCar, à 51 points du leader du championnat O’Ward.

