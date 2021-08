Le premier avion commercial à voilure fixe de HAL franchit une étape importante

in

La société publique Hindustan Aeronautics Limited (HAL) a obtenu un succès majeur dans les essais de son avion commercial Hindustan-228 (VT-KNR).

Pour la « certification de type » de la DGCA, la HAL a mené dimanche avec succès les essais de course au sol et de taxi à basse vitesse (LSTT) dans le cadre des célébrations du 75e anniversaire du jour de l’indépendance du pays dans ses installations de Kanpur.

Pourquoi la certification de type DGCA est-elle importante ?

Cette certification permettra à la HAL d’obtenir une certification internationale pour l’avion soumis à des essais critiques. Selon HAL, l’avion Hindustan-228 (VT-KNR) est conforme aux dernières exigences de certification FAR 23.

Division HAL à Kanpur et avions Hindustan-228 (VT-KNR)

La division des avions de transport basée à Kanpur a été responsable des avions d’entraînement et de transport pour ses clients de la défense. Elle s’est maintenant aventurée dans le domaine de la fabrication d’avions commerciaux de l’Hindustan-228. Cet avion commercial est indigène et contribuera au programme de connectivité régionale (UDAN) du gouvernement.

L’État et les autorités civiles peuvent utiliser cet avion fabriqué en Inde pour leur connectivité intra et interétatique. HAL apportera son soutien en matière de formation, de logistique et de maintenance.

En savoir plus sur les avions commerciaux

Selon HAL, cet avion Hindustan-228 (VT-KNR) est un avion utilitaire multirôle de 19 places.

Il peut être utilisé dans divers rôles, notamment le transport VIP, le saut en parachute, l’ensemencement des nuages, la surveillance aérienne, la photographie, le transport de passagers, l’ambulance aérienne et les rôles d’inspection en vol.

Qu’a dit HAL après les tests réussis ?

Selon Sajal Prakash, PDG du complexe d’accessoires de HAL, « Il s’agit d’un pas en avant qui contribuera à renforcer la connectivité aérienne régionale. Le test réussi est une étape importante pour le premier avion civil à voilure fixe fabriqué en Inde. »

L’avion a déjà obtenu la certification de type civil de la DGCA, ce qui a contribué à le placer sur le marché intérieur et à l’exportation dans la catégorie des 19 places. Cette certification a été souscrite auprès de la DGCA selon CAR-21 sous-partie B.

Jusqu’à présent, la division basée à Kanpur a terminé les activités initiales, y compris la formation de l’équipe de certification DGCA et la stipulation de la base du certificat de type Hindustan-228 ; Acceptation DGCA de la demande de certificat de type ; et l’extension de l’organisation de conception ARDC pour Hindustan-228.

