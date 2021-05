Le premier “ ballon de match ” du Barça à être champion de l’OK Liga

07/05/2021 à 19:07 CEST

Le FC Barcelone peut être proclamé champion de l’OK Liga ce samedi à deux jours de la fin du championnat national. Pour y parvenir, c’est forcé de battre Vic au Palau et d’attendre un trébuchement du Liceo sur la piste de Caldes.

Dans le cas où l’équipe de Galice fait match nul ou perd, si le Barça fait ses devoirs contre Vic, record historique qui confirmait déjà leur déclin mathématique il y a deux semaines, les Catalans seront champions de l’OK Liga.

Le Barça mène le classement avec 74 points, quatre de plus que le Liceo, qui est deuxième avec 70 avec trois tours à faire avant la conclusion du championnat de la ligue. De plus, les hommes d’Edu Castro ont la “ moyenne de buts ” en faveur après 3-7 lors du match à Riazor lors de la 18e journée, ce qui a conduit le Barça à monter au sommet. Dans le cas où le Barça obtiendrait la «carambole» et serait proclamé champion, ce serait le huitième titre consécutif de l’OK Liga du Barça et le numéro 32 de leur record.

Le Liceo n’aura pas la tâche facile

Le Liceo a surpris après avoir perdu contre Vendrell lors d’un match tardif lors de la 24e journée en raison du coronavirus et a ainsi mis le titre sur un plateau pour le Barça tout en évitant une fin plus excitante du championnat national. Les Galiciens n’auront pas du tout la tâche facile d’empêcher le Barça de devenir “ champion ” puisqu’ils affrontent un Caldes “ en feu ” et qu’il se battra pour monter à la troisième place du championnat au détriment de Reus. L’équipe catalane a encore deux matches en attente, dont ils ont été reportés, donc leurs aspirations à terminer troisième sont bien réelles.

Les matches du Barça-Vic et de Caldes-Liceo se joueront en même temps, ce samedi à 19h30. Le duel des Palaos peut être vu sur Barça TV et Esport3.