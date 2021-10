« Le premier but ne devrait pas compter, Benzema était hors-jeu »

20/10/2021 à 1h30 CEST

Italien Roberto De ZerbiL’entraîneur du Shakhtar Donetsk, a critiqué la performance de l’arbitre en assurant que le premier but, un but contre son camp de l’Ukrainien Serhiy Kryvtsov, n’aurait pas dû « compter & rdquor ; depuis le français Karim Benzema, qui cherche le ballon « était hors-jeu & rdquor;. « Nous n’avons pas mal joué en première mi-temps. Le premier but n’aurait pas dû compter car Benzema était hors-jeu & rdquor;, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-match au cours de laquelle il l’a comparé à celui inscrit par Mbappé contre l’Espagne en finale de Ligue des Nations.

« Ce n’est pas la défaite la plus terrible de ma carrière, cela arrive parfois à n’importe quel entraîneur. Mon équipe a essayé de faire son football. Nous avons bien joué en première mi-temps: nous avons joué avec courage et contrôlé le ballon. Bien que nous ayons encaissé le premier but , ce n’était pas une mauvaise performance. Mais en seconde période, Vinícius a marqué un but tôt et nous a rendu les choses très difficiles », a-t-il ajouté. « Ce que je n’ai pas aimé, c’est que on lâche à la fin, après 3-0. J’ai demandé pendant la pause de faire attention au cas où cela arriverait et, comme vous pouvez le voir, les joueurs ne m’ont pas entendu & rdquor;, a complété un De Zerbi qui a exprimé sa colère sur le banc tout au long du match.

Pour sa part, l’ailier du Shakhtar Manor Solomon d’Israël a décrit la défaite comme juste : « Nous devons analyser ce match et voir ce que nous avons fait de mal. Madrid a été la meilleure équipe, a bien dominé et contrôlé le ballon. Ils ont mérité cette victoire. Ce n’est pas ce à quoi nous nous attendions ou ce que nous voulions, mais nous devons aller de l’avant », a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par UEFA.com. Le but contre son camp était vraiment difficile pour nous. Mais c’est le football, parfois ces choses peuvent arriver. Nous sommes une équipe offensive, nous voulons toujours marquer et gagner n’importe quel match. Ce soir, nous voulions aussi gagner. Même si c’est le Real Madrid, nous savions que nous pouvions le faire. Mais aujourd’hui, tout s’est mal passé », a-t-il ajouté.