Le premier cas connu de COVID-19 était un vendeur du «marché humide» de Wuhan, selon un scientifique de l’Arizona, réfutant le rapport de l’OMS

Un scientifique basé en Arizona pense que le premier cas connu de COVID-19 provenait d’un vendeur sur un marché humide d’animaux de Wuhan et non d’un comptable qui a signalé des symptômes beaucoup plus tard et vivait à des kilomètres du marché comme cela avait été signalé précédemment.

L’étude du Dr Michael Worobey, un biologiste évolutionniste de l’Université de l’Arizona, a été publiée jeudi dans la revue Science. La nouvelle étude intervient au milieu de questions tourbillonnantes concernant l’origine de la pandémie de COVID-19, un sujet qui divise amèrement le pays depuis des mois.

Une vue générale montre le marché de gros des fruits de mer de Huanan, où le premier groupe de cas de maladie à coronavirus (COVID-19) est apparu, à Wuhan, province du Hubei, Chine, le 15 janvier 2021. (.)

Worobey a basé ses conclusions sur des dossiers publics et des rapports sur les premiers cas de COVID-19 en Chine. Il a déterminé qu’un vendeur du marché de gros de fruits de mer de Huanan à Wuhan était le premier patient connu à contracter la maladie et que la moitié des premiers cas étaient liés au marché.

« [T]es premiers cas symptomatiques étaient liés au marché de Huanan – en particulier la section ouest où les chiens viverrins étaient mis en cage – fournissent des preuves solides d’une origine du marché d’animaux vivants de la pandémie », a écrit Worobey dans un résumé de l’étude.

En février 2020, les autorités de Wuhan ont déclaré avoir identifié le premier patient COVID comme un homme comptable qui est tombé malade le 8 décembre 2019 et n’avait aucun lien avec le marché. Et plus tôt cette année, l’OMS s’est rendue en Chine et a interrogé le comptable qu’elle a décrit en mars 2021 comme le premier cas connu.

Sur cette photo du jeudi 6 février 2020, des travailleurs médicaux traitent des patients dans l’unité de soins intensifs isolée d’un hôpital de Wuhan, dans la province du Hubei (centre de la Chine). (Chinatopix via AP)

Le rapport de mars, qui a été critiqué pour plusieurs erreurs, a conclu que COVID-19 s’est très probablement propagé aux humains à partir d’un débordement animal, mais il n’a pas dit avec certitude si le marché humide de Wuhan en était la source.

Dans son étude, Worobey a déclaré que la maladie du comptable signalée le 8 décembre 2019 était probablement un problème dentaire lié aux dents de lait qu’il avait conservées à l’âge adulte. Il a cité les dossiers hospitaliers qui indiquent que la date d’apparition du COVID-19 de l’homme était le 16 décembre 2019 – cinq jours après que le vendeur du marché humide a contracté la maladie.

Selon le New York Times, plusieurs experts ont approuvé les conclusions de Worobey. Mais la publication ne fera probablement pas grand-chose pour régler une fois pour toutes la question de savoir où l’épidémie a commencé, un mystère qui a découragé les débats géopolitiques.

Le personnel de sécurité se rassemble près de l’entrée de l’Institut de virologie de Wuhan lors d’une visite de l’équipe de l’Organisation mondiale de la santé à Wuhan, dans la province chinoise du Hubei, le mercredi 3 février 2021. (AP)

Alina Chan, chercheuse postdoctorale au Broad Institute of MIT, est l’une des plus grandes partisanes de l’enquête sur une théorie des fuites de laboratoire. Elle a déclaré que toute conclusion définitive serait insuffisante à moins que les chercheurs ne disposent de données remontant au moins à novembre 2019.

« C’est comme essayer de deviner la forme d’un iceberg alors que vous ne pouvez voir que ce qui se trouve au-dessus de la surface », a tweeté Chan en réponse à la publication de l’étude de Worobey.

« Où sont les données sur les cas de novembre ? » elle a dit. « Nous savons qu’en décembre, il y avait eu un événement de grande envergure sur le marché des fruits de mer et que les cas se comptaient par centaines. »

Ces derniers mois, certains responsables de l’administration Biden ont exprimé plus d’ouverture à la possibilité de la théorie des fuites de laboratoire.

Au cours de l’été, le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré qu’il était « prématuré » de rejeter la théorie selon laquelle le virus s’était échappé de l’Institut de virologie de Wuhan et a appelé la Chine à fournir « des informations directes sur la situation de ces laboratoires était avant et au début de la pandémie. »