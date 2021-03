Le premier cas de thrombose en Espagne dû au vaccin affecte les sinus veineux: ce qu’ils sont et quel danger ils représentent

Ce week-end a eu lieu un cas de thrombose du sinus veineux chez un patient ayant reçu le vaccin contre le coronavirus développé par l’entreprise AstraZeneca, comme l’a rapporté la directrice de l’Agence espagnole des médicaments, María Jesús Lamas.

Ce fait, et après avoir rencontré cela aussi Des cas similaires ont été détectés en Norvège et en Allemagne, un total de 11 cas, a amené l’Espagne à décider de suspendre temporairement et prudemment l’administration de ce vaccin, jusqu’à ce que le Comité pour l’évaluation des risques en pharmacovigilance (PRAC) de l’Agence européenne des médicaments (EMA) en anglais) publie une évaluation détaillée de tous les cas.

Selon l’Agence espagnole du médicament et des produits de santé (AEMPS), les épisodes thrombotiques « surviennent à la suite de troubles de la coagulation et comprennent différentes entités de plus ou moins grande gravité dont le lien commun c’est la formation de caillots sanguins. »

De son côté, le cas de l’Espagne est la thrombose du sinus veineux cérébral (CVST) est une maladie rare du système nerveux central. Cet événement thrombotique, soulignent-ils à partir de l’AEMPS, il est nécessaire de l’étudier de manière plus approfondie car «ils sont très rares dans la population générale». La CVST a la particularité d’être associée à une diminution du nombre de plaquettes dans le sang, ce qui suggérerait «une activation anormale du système de coagulation qui donnerait en conséquence cette obstruction des veines cérébrales « .

« Nous avons eu connaissance d’un cas en Espagne de thrombose du sinus veineux qui s’accompagnait d’une diminution des plaquettes, ce qui implique une activation irrégulière de la coagulation« Llamas a rapporté, pour signaler que le patient se rétablit.

De plus, et comme expliqué, la connaissance d’un plus grand nombre de cas de cette thrombose spécifique chez les patients ayant reçu ce vaccin a fait de l’Espagne, comme d’autres pays comme la France, l’Allemagne, l’Italie, a décidé de suspendre le « précaution » l’inoculation de ce vaccin.

« C’est une suspension de précaution basée sur le principe de prudence après les cas survenus ce week-end », a souligné la ministre de la Santé, Carolina Darias, à l’issue de la conférence de presse après la réunion tenue en urgence ce lundi par la séance plénière du Conseil interterritorial du système national de santé (CISNS).

En ce sens, la ministre a insisté pour qu’elleattendre la décision du PRAC sur ces événements thrombotiques «rares» qui ont déclenché l’alarme. « Nous allons attendre ce qu’il décide car nous pouvons être sur une scène ou une autre », a-t-il expliqué.

Cela dit, Darias a souligné que la relation «bénéfice-risque» du vaccin AstraZeneca «existe-t-il» cComme en témoigne le fait que l’Espagne a administré 939534 doses de ce vaccin et un seul cas s’est produit. « Nous suspendons son administration par principe de prudence », a-t-il détaillé.

En ce qui concerne les symptômes qui peuvent apparaître avec le vaccin, le directeur de l’Agence espagnole des médicaments a expliqué qu’ils apparaissent généralement entre 3 et 14 jours après l’administration de la dose et les plus sévères traversent. céphalée «inhabituelle et invalidante» qui ne disparaît pas avec les analgésiques, s’aggrave en position couchée et s’accompagne d’étourdissements, de vomissements, de troubles visuels ou de saignements irréguliers.

Cependant, Llamas a averti que seul 11 cas de ce type de thrombose sur 17 millions des personnes ayant reçu ce vaccin, ce qui a mis en évidence la difficulté de détecter ces «quelques cas» dans les essais cliniques.

« À quoi s’attendre du vaccin AstraZeneca est qu’il peut protéger contre Covid-19, et c’est quelque chose dont on peut s’attendre avant tout », a détaillé le directeur de l’Agence espagnole des médicaments.

Pour cette raison, il a rappelé qu ‘ »il y a toujours » la possibilité que l’administration d’un médicament provoque un effet indésirable et a rappelé que les cas qui surviennent avec le vaccin AstraZeneca sont « hautement improbable » et jusqu’à présent, seule une association temporaire a été trouvée.

« Nous avons besoin de temps pour l’étudier et écarter une association causale avec le vaccin car, pour l’instant, l’association n’est que temporaire. Si nous constatons qu’il existe une association causale, des décisions plus définitives seront prises plus tard et, en attendant, la tranquillité d’esprit car il est très peu probable que ces cas se produisent », a réglé Llamas.