Le premier casting de Purge: ce que font les acteurs de films d’horreur

Mo McRae (7 et 7)

En tant que 7 & 7, un ami fidèle de Dmitri, Mo McRae joue un personnage de soutien fiable dans The First Purge. Plus particulièrement, McRae a eu un rôle récurrent en tant que Tyler dans Sons of Anarchy de FX. Ses autres crédits télévisés incluent Big Little Lies, Almost Family, Empire, Ray Donovan et This Is Us. Il peut également être vu dans Murder in the First, Pitch, The Defenders, Southland, ER, Cold Case, NYPD Blue et The Shield. De plus, les crédits du film de McRae incluent Wild, The Butler, Gridiron Gang, All the Way et Den of Thieves.

Actuellement, Mo McRae fait ses débuts en tant que scénariste et réalisateur avec le thriller dramatique à venir, A Lot of Nothing. L’acteur produit également le film. De plus, McRae a réalisé un épisode de All Rise de CBS. En tant qu’acteur, McRae a récemment joué un rôle récurrent dans ABC’s Rebel. Il est également apparu dans le drame historique, Le 24, l’année dernière. Ensuite, l’acteur jouera dans MVP, qu’il a également produit, et dans le court métrage Rock a Bye Baby. De plus, McRae a produit Joy & Jim plus tôt cette année.