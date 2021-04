Le premier caucus américain apparemment suspendu après que les dirigeants de l’établissement ont condamné ⋆ .

Après un examen minutieux de la part des deux parties, le America First Caucus semble avoir été suspendu, car la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) et le représentant Paul Gosar (R-AZ) semblent tous deux se distancier du caucus sans renier les idées présentées dans la plate-forme politique.

Le représentant Gosar a publié une déclaration niant les accusations selon lesquelles il avait une connaissance préalable de ce que contenait la proposition de politique, tout en promettant de continuer son travail au sein du Freedom Caucus. «Permettez-moi d’être parfaitement clair, je n’ai pas rédigé cet article. En fait, j’en ai pris conscience pour la première fois en lisant à ce sujet dans les journaux hier, comme tout le monde », écrit-il dans un communiqué sur son site Internet. «Je continuerai à travailler sur les questions d’Amérique d’abord au sein du House Freedom Caucus.»

Greene, qui a été particulièrement attaquée pour son rôle présumé dans la création de l’America First Caucus, a tiré sur les médias dans un fil de tweet pour leur campagne de dénigrement à l’égard du caucus. «(Les médias) ont publié un projet de proposition au niveau du personnel d’un groupe extérieur que je n’avais pas lu. La racaille et les menteurs dans les médias me traitent de raciste en prenant quelque chose hors de son contexte », a-t-elle fustigé. «C’est plus une preuve que les soi-disant journalistes mentent et créent de faux récits. Les médias sont ceux qui se concentrent sur la race et l’utilisent pour diviser le peuple américain par la haine à travers la politique identitaire.

