Le premier CDS indien Gen Bipin Rawat n’est plus

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a exprimé son angoisse face à la disparition soudaine du général Rawat. (Déposer)

Le premier chef d’état-major (CEMD) du pays, le général Bipin Rawat, n’est plus. Selon la déclaration de l’Indian Air Force publiée sur Twitter, il faisait partie des 14 personnes à bord, dont sa femme et des membres du personnel. Sur 14, 13 ont succombé au crash.

Mercredi 8 décembre 2021, un hélicoptère Mi-17V5 de l’IAF, avec à son bord le général CDS Bipin Rawat, accompagné de son épouse et d’autres membres du personnel, se rendait au Collège d’état-major de la Défense à Wellington, lorsque leur hélicoptère a eu un accident. L’accident a eu lieu près de Coonoor, dans le Tamil Nadu, et des sources l’ont attribué aux mauvaises conditions météorologiques et au mauvais éclairage.

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a exprimé son angoisse face à la disparition soudaine du général Rawat. Et il a tweeté : « Sa mort prématurée est une perte irréparable pour nos forces armées et le pays. »

Chronologie

L’hélicoptère Mi-17 de l’Indian Air Force s’est écrasé, qui provenait de l’unité d’hélicoptères 109 de Sulur et à bord se trouvaient le premier CDS du pays, le général Bipin Rawat et d’autres officiers.

Le CDS avait décollé de la base aérienne de Palam tôt le matin à bord de l’avion IAF Embraer vers 8h47 et a atterri à la base aérienne de Sulur à 11h34. Et de là, il a décollé dans un hélicoptère Mi-17V5 à 11h48 et la destination était Wellington. À 12h22, il y avait des nouvelles au sujet d’un hélicoptère manquant et il a été retrouvé écrasé à environ 10 km de la destination.

Il était en route pour s’adresser au corps professoral et aux élèves-officiers du cours d’état-major au Defence Services Staff College (DSSC), Wellington (Nilgiri Hills).

Selon un autre tweet de l’IAF, le CDS, avec quatre membres d’équipage et neuf passagers, se trouvait dans l’hélicoptère qui a eu un accident.

Dans la soirée, l’IAF a tweeté et confirmé que le général Bipin Rawat, Mme Madhulika Rawat et 11 autres personnes à bord sont décédées dans le malheureux accident.

L’IAF plus tôt dans la journée avait tweeté qu’une enquête avait été ouverte pour enquêter sur la raison du crash de l’hélicoptère Mi-17V5.

Le seul survivant du groupe, le Capt Varun Singh SC, directeur du personnel du DSSC, avec des blessures subit un traitement à l’hôpital militaire de Wellington. Incidemment, en tant que commandant d’escadre, il a reçu le titre « Shaurya Chakra » pour avoir sauvé l’avion de combat léger « Tejas » de l’écrasement après une défaillance du système en vol lors d’une sortie de contrôle de routine en 2020.

La dépouille mortelle arrivera demain à Delhi

Selon des sources, la dépouille mortelle du général CDS Rawat et de son épouse, ainsi que d’autres personnes qui se trouvaient à bord du vol, seront ramenées à Delhi jeudi.

Manifeste

Il y avait deux pilotes; un Group Captain et un mitrailleur qui étaient à bord outre le CDS et ceux qui l’accompagnaient depuis Delhi.

Le général Bipin Rawat était accompagné de son épouse Mme Madhulika Rawat, du lieutenant-colonel Harjinder Singh (officier spécial au CDS), du brigadier LS Lidder (assistant de défense au CDS), du lieutenant Naik Vivek Kumar, du lieutenant Naik B Sai Teja, des PSO Naik Gursewak Singh , Naik Jitendra Kumar et Havildar Satpal.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.