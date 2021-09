Le premier centre de remplacement du genou robotisé de Mumbai lancé par la Knee Clinic à l’hôpital ACI-Cumballa Hill

De gauche à droite – Gaurish Kenkre, Pandurang Sakpal, Dr Ramakant Deshpande, Arvind Sawant, Ashutosh Shah, maire Kishori Pednekar, Prachi, Karnam Malleswari – le premier médaillé olympique de l’Inde, Dr Miten Sheth, Taher Shabbir, Sunil Shinde et Dr Jagdish Kulkarni

Afin de fournir le dernier traitement fondé sur des preuves pour la chirurgie de remplacement du genou, la clinique du genou de l’hôpital ACI-Cumballa Hill a récemment annoncé le lancement du premier centre de remplacement robotisé du genou du district de Mumbai équipé de la plate-forme robotique NAVIO-CORI.

Kishori Pednekar, maire de Brihanmumbai Municipal Corporation et Karnam Malleswari, premier médaillé olympique indien en haltérophilie, étaient présents à l’événement de lancement, entre autres.

La plate-forme robotique NAVIO-CORI est l’une des principales innovations en matière de soins de santé de cette décennie, annonciatrice d’une nouvelle ère pour la chirurgie de remplacement du genou.

Convaincu que c’est l’avenir de la chirurgie du genou, le Dr Miten Sheth, MS, DNB (Orthopédie) Chirurgien du genou, a déclaré : « Je suis heureux que nous ayons pris l’initiative de lancer un établissement dédié aux chirurgies du genou assistées par robotique et je sûr que cela aidera les patients à récupérer plus rapidement avec une douleur réduite, moins de pertes de sang et un séjour à l’hôpital plus court. Traditionnellement, la chirurgie de remplacement du genou a toujours dépendu soit du jugement du chirurgien, soit d’un ordinateur pour la planification. Les remplacements robotisés du genou sont destinés à changer le paradigme en offrant une assistance robotique à la fois pour la planification et l’exécution de la chirurgie.

Exprimant son point de vue, Kishori Pednekar, maire de la société municipale de Brihanmumbai, a déclaré : « Je suis ravi de faire partie d’une telle initiative et d’être témoin d’avancées innovantes dans le domaine de la santé. Pour un pays dynamique comme le nôtre, il est impératif de telles avancées technologiques et de croissance. Je souhaite le meilleur à l’équipe de la Knee Clinic et j’espère qu’elle servira autant de personnes que possible dans notre pays.

Parlant de l’importance de la technologie dans la médecine sportive, Karnam Malleswari, le premier médaillé olympique indien en haltérophilie, a déclaré : « L’écosystème sportif a positivement changé pour le mieux, car l’accessibilité, l’abordabilité et la disponibilité sont plus importantes que celles de notre époque.

En tant que fondateur et président de la Fondation Karnam Malleswari, je pense que nous devrions encourager davantage de telles révolutions technologiques et relever les défis des blessures sportives pour les athlètes. L’impact social positif de la promotion et de la mise en place de tels services, en particulier pour la communauté rurale et défavorisée et les athlètes au niveau local, est infini. Nous pouvons viser une portée accrue avec les bonnes collaborations avec des organisations à but non lucratif et des programmes de responsabilité sociale des entreprises (RSE), en éduquant les athlètes sur la prévention et le traitement des blessures. Travaillons ensemble pour améliorer la portée des soins de santé dans l’écosystème sportif indien grâce à la technologie et laissons le meilleur traitement transcender les barrières sociales et économiques. »

