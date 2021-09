Le premier cerveau quantique se rapproche

in

09/09/2021 à 08:00 CEST

Des chercheurs de l’Université de Californie (UC San Diego) et de l’Université Purdue ont fait un pas important vers la construction d’un cerveau quantique.

En février dernier, des chercheurs de l’Université Radboud aux Pays-Bas ont annoncé qu’ils avaient assemblé un réseau d’atomes individuels qui peuvent se structurer et se connecter les uns aux autres d’une manière similaire à celle des neurones et des synapses dans le cerveau.

Ils l’ont fait en utilisant un matériau quantique qui stocke et traite les informations de la même manière que le cerveau et, encore plus surprenant, s’adapte en fonction des informations reçues.

La nouvelle recherche représente une autre étape vers la réalisation du cerveau dit quantique, qui ne serait rien de plus qu’un ordinateur fonctionnant de la même manière que le cerveau biologique.

Deux piliers : matériel quantique et IALe cerveau quantique repose sur deux piliers : d’abord, sur l’intelligence artificielle (IA), qui fonctionne en reconnaissant des modèles et en apprenant de l’expérience.

Deuxièmement, en ce que la dimension quantique n’est pas fournie par un programme informatique, mais par le même matériau avec lequel la machine est faite : les matériaux dits quantiques.

Les matériaux quantiques représentent le grand espoir de l’informatique qui vise à imiter le cerveau biologique : alors que les demandes de bande passante des ordinateurs et autres appareils atteignent leur limite technologique, de nouveaux matériaux sont nécessaires qui imitent la vitesse et la précision du système nerveux naturel.

Les matériaux quantiques sont ceux dont les propriétés essentielles ne peuvent être décrites en termes de physique classique. Ce sont des matériaux dans lesquels émergent des phénomènes d’origine quantique, comme la supraconductivité ou les phases topologiques de la matière.

Propriétés déroutantesBien que les propriétés de tous les matériaux soient régies par les lois de la mécanique quantique, nombre de leurs propriétés peuvent être décrites avec des analogues classiques.

Cependant, les propriétés de certains matériaux n’ont pas ces analogues classiques qui peuvent être décrits : c’est pourquoi ils sont appelés matériaux quantiques.

Ces matériaux présentent des propriétés déroutantes sans équivalent dans le monde macroscopique, telles que l’intrication et les fluctuations quantiques, ainsi que des phases topologiques de la matière qui abritent des particules connues sous le nom de fermions de Majorana.

Les matériaux quantiques sont ce qui structure l’informatique neuromorphique, qui est basée sur des algorithmes et des circuits intégrés qui imitent le fonctionnement du cerveau.

Comme les systèmes biosourcés (à gauche), les comportements émergents complexes, qui surviennent lorsque des composants séparés fusionnent en un système coordonné, sont également le résultat de réseaux neuromorphiques composés de dispositifs basés sur des matériaux quantiques (à droite). UC San Diego.

Nouveaux appareils d’IA

Basée sur des matériaux quantiques, l’informatique neuromorphique permet de dépasser les limites des matériaux semi-conducteurs traditionnels et de concevoir des dispositifs beaucoup plus flexibles, avec des besoins énergétiques moindres que les dispositifs actuels.

L’informatique neuromorphique s’inspire des processus émergents de millions de neurones, d’axones et de dendrites, qui sont connectés dans tout le corps par un système nerveux extrêmement complexe.

Ce que la nouvelle recherche a fait est de concevoir de nouveaux dispositifs informatiques pour la reconnaissance des formes et l’apprentissage automatique (ressources d’intelligence artificielle) qui imitent les fonctions cérébrales en utilisant les propriétés inhabituelles des matériaux quantiques, selon un communiqué.

À l’aide de simulations théoriques, les auteurs de la nouvelle recherche ont combiné de nouveaux matériaux de supercalcul avec des oxydes spécialisés.

Croissance illimitéeIls ont découvert que cette combinaison permet le développement de réseaux de circuits et de dispositifs qui reflètent la connectivité des neurones et des synapses naturelles dans des réseaux artificiels construits avec des matériaux quantiques.

Pour y parvenir, ils ont réuni deux types de substances quantiques : des matériaux supraconducteurs à base d’oxyde de cuivre et des matériaux de transition isolants métalliques à base d’oxyde de nickel.

Ils ont créé des « dispositifs en boucle » de base qui pourraient être contrôlés avec précision à l’échelle nanométrique avec de l’hélium et de l’hydrogène, reflétant artificiellement la façon dont les neurones et les synapses sont câblés dans un cerveau biologique.

Ils ont ensuite découvert qu’en ajoutant de nouveaux dispositifs qui relient et échangent des informations les uns avec les autres, les simulations ont montré qu’ils permettent la création d’une série plus large de dispositifs en réseau qui présentent des propriétés émergentes, telles que celles d’un cerveau animal.

Sur la base de ce résultat, l’objectif de ses protagonistes, Alex Frañado et Robert Dynes, est de créer un réseau très vaste et complexe de ces appareils, qui auraient la capacité de communiquer, d’apprendre et de s’adapter, tout comme le cerveau biologique.

Période d’essaisBien que de nombreux progrès aient été réalisés ces dernières années dans la conception de circuits qui imitent le comportement des neurones et des synapses, il reste encore des défis à résoudre dans la conception de réseaux qui présentent un comportement similaire à celui du cerveau biologique, notent les chercheurs.

Ils ajoutent que les simulations de réseaux de circuits et de dispositifs basés sur des matériaux quantiques développés dans la nouvelle recherche, permettent une multiplicité d’états synaptiques très prometteurs qui découlent de la configuration neuronale artificielle.

Ce réseau utilise les propriétés des matériaux quantiques pour imiter le comportement émergent trouvé dans les systèmes biologiques, concluent les chercheurs dans leur article publié dans PNAS.

Frañado et Dynes ont déjà commencé à tester des simulations théoriques avec des instruments du monde réel. Tout semble indiquer que le cerveau quantique émerge de plus en plus clairement à l’horizon technologique.

RéférenceRéseaux neuromorphiques émergents à basse température avec dispositifs à oxyde corrélés. Uday S. Goteti et al. PNAS 31 août 2021 118 (35) e2103934118. DOI : https : //doi.org/10.1073/pnas.2103934118

Photo du haut : Gerd Altmann sur Pixabay