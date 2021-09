Le premier changement de prix Hulu en plus de deux ans arrive

Edgar Cervantes / Autorité Android

TL;DR

Le premier changement de prix Hulu en plus de deux ans aura lieu le 8 octobre. Le prix du service augmentera de 1 $ à 6,99 $ par mois pour le plan financé par la publicité, et de 1 $ à 12,99 $ par mois pour le plan sans publicité. Le prix du forfait Disney Plus-Hulu-ESPN Plus ne sera pas affecté.

Les abonnés Hulu devront payer un peu plus pour accéder au service de streaming le mois prochain. Deadline rapporte qu’à partir du 8 octobre, le prix du service augmentera de 1 $. Cela signifie que le plan financé par la publicité passera de 5,99 $ à 6,99 $ par mois, et le niveau sans publicité passera de 11,99 $ à 12,99 $ par mois.

Heureusement, les augmentations de prix n’affectent personne sur les forfaits Hulu Plus Live TV. Cela n’affecte pas non plus les prix du forfait Disney Plus-Hulu-ESPN Plus. Il restera à 13,99 $ par mois avec Hulu financé par la publicité et à 18,99 $ par mois avec Hulu sans publicité. Étant donné qu’ESPN Plus a également récemment augmenté son prix de 1 $ par mois, cela fait du forfait Disney Plus-Hulu-ESPN Plus une affaire encore meilleure qu’auparavant.

Hulu compte actuellement 42,8 millions d’abonnés, tous basés aux États-Unis. Le prix actuel de 5,99 $ par mois pour la version financée par la publicité est l’une des meilleures offres de streaming pour un service individuel. Il sera intéressant de voir si Hulu perd des abonnés après ce changement. Il s’agit du premier changement des prix de Hulu depuis début 2019.