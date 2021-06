Le premier chien champion Biden est décédé à l’âge de 13 ⋆ 10z viral

Si vous avez un ami chien dans votre vie, il y a toujours une bonne raison de le couvrir d’amours et d’animaux de compagnie, mais il y a une très bonne raison de le faire aujourd’hui, et comme vous le faites, je suis sûr qu’ils auront l’air à vous comme: «C’est doux et tout, mais vous devriez utiliser ces mains pour m’offrir une autre gâterie. Cela fait 15 secondes depuis le dernier. Je meurs de faim!” Car malheureusement, la Maison Blanche est beaucoup moins adorable et douce aujourd’hui. Président Joe Biden et Première dame, Dr Jill Biden, chien bien-aimé, Champ Biden, est décédé à l’âge de 13 ans.

Les Bidens ont fait part de leur tristesse dans un communiqué, affirmant que Champ est décédé paisiblement à la maison aujourd’hui. La déclaration poursuit en disant que jusqu’à la fin, Champ était le meilleur et était une lumière brillante dans leur vie :

Nos cœurs sont lourds aujourd’hui alors que nous vous informons tous que notre bien-aimé berger allemand, Champ, est décédé paisiblement à la maison. Il était notre compagnon constant et chéri au cours des 13 dernières années et était adoré par toute la famille Biden. Même si la force de Champ diminuait au cours de ses derniers mois, lorsque nous entrions dans une pièce, il se relevait immédiatement, sa queue remuant toujours, et nous caressait le nez pour une égratignure à l’oreille ou un frottement du ventre. Où que nous soyons, il voulait être, et tout allait mieux quand il était à côté de nous. Il n’aimait rien de plus que de se pelotonner à nos pieds devant un feu en fin de journée, de se joindre à nous en tant que présence réconfortante lors de réunions ou de prendre le soleil dans le jardin de la Maison Blanche. Dans sa jeunesse, il était le plus heureux de courir après des balles de golf sur la pelouse de l’observatoire naval ou de courir pour attraper nos petits-enfants alors qu’ils couraient dans notre arrière-cour dans le Delaware. Dans nos moments les plus joyeux et dans nos jours les plus tristes, il était là avec nous, sensible à tous nos sentiments et émotions non exprimés. Nous aimons notre gentil garçon et il nous manquera toujours.

Cette triste nouvelle a poussé certaines personnes à lever leurs loupes en se demandant s’il s’agissait d’un acte criminel, car il est très suspect que Champ soit décédé peu de temps après avoir été banni de la Maison Blanche après un petit incident mordant. Mais ce n’était pas Champ. C’était son petit frère de chien, 3 ans Major Biden. Champ Biden était l’ancien HSOTD qui a rejoint la famille Biden en 2008.

Avant l’élection présidentielle de 2008, Joe a promis à Jill qu’ils pourraient avoir un chien si Barack Obama a tout gagné. Après qu’Obama soit devenu POTUS et que Joe soit devenu vice-président, il a tenu sa promesse et ils ont obtenu Champ en tant que chiot d’un mois d’un éleveur de Spring City, en Pennsylvanie. Joe a donné à leur chiot le nom de Champ parce que c’est ainsi que son père l’appelait. via CNN :

Pendant les vacances de 2008, les petits-enfants de Biden ont aidé à nommer le nouveau chiot Champ, un hommage au surnom que le père de Joe Biden a appelé son fils, selon l’attaché de presse de Biden à l’époque. Biden a eu une longue relation avec la race, déclarant dans une interview peu de temps après avoir obtenu le champion: “J’ai des bergers allemands depuis que je suis enfant.”

Et voici votre dose quotidienne de Vitamine AWWWWWWW sous forme de Champ Biden en puppeh :

Cette photo de Champ en chiot me touche à chaque fois. pic.twitter.com/EuxtWjfyPi – Rob Flaherty (@RFlaherty46) 19 juin 2021

En 2018, les Bidens ont adopté Major de la Delaware Humane Association en tant que copain et confident de Champ (Remarque : vous devriez toujours trouver des moyens de travailler dans la chanson thème Golden Girls). Et maintenant, Champ est au paradis, où je suis sûr qu’il a été accueilli par Bo Obama avant de s’enfuir à la poursuite des balles de golf Chaussettes Clinton jetait de loin des regards agacés.

Repose en paix, doux Champ Biden.

Photo : .