Le premier choix d’investissement de la construction à la location en tant que locataires prêts à payer plus

Les logements locatifs construits à cet effet continuent de prendre d’assaut le secteur locatif privé. Le loyer de génération n’a jamais été aussi disposé à payer plus pour les extras ajoutés.

Le secteur de la construction pour la location a connu un essor ces dernières années, la location en tant que choix de vie étant devenue plus courante. De plus en plus d’investisseurs immobiliers et de propriétaires découvrent désormais le secteur comme une option d’investissement d’avenir.

Par rapport à un achat locatif traditionnel, une maison construite pour la location a tendance à offrir beaucoup plus. Conçus pour les locataires en particulier, ils sont souvent axés sur la construction de communautés. Plutôt que de rester un an avant de déménager, ces propriétés attirent souvent des locataires à long terme, de sorte qu’un sentiment d’appartenance à une communauté est plus important.

Un autre plus qui accompagne souvent le secteur est la technologie intelligente. Les maisons et les blocs construits à cet effet ont tendance à contenir plus de ces caractéristiques qu’une location traditionnelle.

Investir plus pour gagner plus

Une nouvelle enquête de l’opérateur de construction à louer Wise Living jette plus de lumière sur cette idée. Il a révélé que 85 % des locataires souhaitaient une connectivité instantanée dans leur logement, avec accès à des forfaits très haut débit et TV. Il a également montré que les trois quarts des locataires souhaitaient un éclairage et un chauffage intelligents, et environ le même nombre souhaitaient des systèmes de sécurité intelligents.

Souvent, une telle technologie de maison intelligente est standard dans la construction à louer. Mais même si cela peut faire payer à la propriété une prime plus élevée qu’une location plus basique, cela en vaut certainement la peine. L’enquête a révélé que les locataires paieraient 1 178 £ supplémentaires par an pour une maison plus high-tech – environ 10 %.

Une partie de ce résultat est également due à l’évolution démographique de la location. Louer plutôt que posséder est un choix de vie de plus en plus populaire pour les personnes âgées. Cela inclut les familles et les couples plus âgés ainsi que les jeunes professionnels. Pour les investisseurs et les propriétaires qui entrent dans le secteur, cela signifie des loyers potentiellement plus élevés au fil du temps.

Flexibilité et commodité

L’épidémie de Covid a également joué un rôle dans l’évolution des attitudes des gens envers ce qu’ils veulent chez eux. L’essor du travail à domicile est un facteur majeur. C’est quelque chose que les investisseurs immobiliers et les propriétaires devraient certainement considérer lors de la recherche de leur prochain investissement dans une maison locative.

Anne Malone, responsable de l’expérience client chez Wise Living, déclare : « Nos résultats démontrent que les gens veulent plus que l’essentiel de leurs maisons de location – ils recherchent un endroit qui leur offre une bonne qualité de vie aussi comme pour beaucoup leur maison. est maintenant aussi leur bureau. Le très haut débit, en particulier, n’est plus seulement un « bon à avoir », mais un utilitaire essentiel pour de nombreux ménages.

« Les blocages de Covid-19 ont influencé nos attitudes envers la technologie car nous en dépendions pour le travail à distance et les services de divertissement en streaming, mais ce n’est pas la seule raison. »

« En fait, les résultats de l’enquête reflètent les changements plus larges qui se produisent sur le marché locatif depuis plusieurs années.

« Nous voyons un nombre croissant de familles et de couples plus âgés opter pour des propriétés locatives construites à cet effet dans les banlieues, il ne s’agit donc pas seulement de jeunes professionnels vivant dans des appartements du centre-ville. C’est généralement parce qu’ils recherchent la flexibilité et la commodité, ce qui explique pourquoi ils veulent que leur maison soit également équipée des dernières technologies.