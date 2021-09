Le premier clip de la notice rouge montre Gal Gadot en train de battre la morve de Dwayne Johnson et Ryan Reynolds

L’événement Tudum de Netflix a officiellement débuté et a apporté un premier aperçu d’un tout nouveau film de braquage à venir: Red Notice, avec Dwayne “The Rock” Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot.

Dwayne Johnson lui-même a repris le flux Tudum pour partager une scène, appelant Red Notice “le plus grand film de Netflix, jamais”. Jetez un œil à l’avant-première maintenant.

Dans le film, Johnson incarne un profileur du FBI à la recherche du plus grand voleur d’art du monde (Gadot), avec l’aide du « plus grand escroc que le monde n’ait jamais vu », joué par Reynolds. Il a assimilé le film aux films d’action et d’aventure avec lesquels nous avons grandi et la scène – mettant en vedette les trois personnages principaux entrant dans une bagarre au milieu d’une galerie d’art dramatiquement éclairée – semble certainement étayer ses affirmations. Bien sûr, le combat devient de plus en plus absurde et commence finalement à incorporer les artefacts du musée eux-mêmes et se termine par Gadot mettant fin aux choses en menottant Reynolds et Johnson ensemble.

Il a également laissé entendre qu’il y aurait beaucoup de rebondissements, affirmant que “dans ce film, rien n’est jamais ce qu’il paraît”.

La notice rouge arrive sur Netflix le 12 novembre.