Le premier clip de Shang-Chi voit le personnage Marvel de Simu Liu bloqué au combat

Après 10 ans de vie indépendante, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux suit son protagoniste éponyme ramené dans l’organisation criminelle de son père, les Dix Anneaux. Cependant, lorsque Shang-Chi décide qu’il ne veut pas suivre les traces de Wenwu, cela conduit à un affrontement épique entre père et fils, ainsi que de nombreuses autres batailles à espérer. Le casting de Shang-Chi comprend également Michelle Yeoh, Meng’er Zhang, Fala Chen et Florian Munteanu, ainsi que le retour d’Abomination et Wong dans des rôles de camée, respectivement. Destin de Just Mercy, Daniel Cretton a réalisé et co-écrit le scénario avec David Callaham et Andrew Lanham.