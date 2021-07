Le premier clip et les détails de l’histoire de Shudder V/H/S/94 révélés

Les producteurs et réalisateurs de V/H/S/94, le dernier volet de la série d’horreurs en images trouvées, ont parlé du nouveau film à Comic Con@Home. Le film devrait sortir Shudder plus tard cette année.

Le panel comprenait les réalisateurs Simon Barrett, Jennifer Reeder, Timo Tjahjanto, Chloe Okuno et Ryan Prows, ainsi que les producteurs Brad Miska et Josh Goldbloom. Les réalisateurs ont révélé de quoi parleraient leurs épisodes. L’entrée de Barrett a lieu dans un salon funéraire où un nouvel employé doit enregistrer un réveil nocturne, tandis que la partie d’Okuno se concentre sur un journaliste de télévision enquêtant sur une légende locale de “l’homme aux rats”, qui vit dans un égout pluvial.

La partie de Prows s’intitule “Terreur” et suit un groupe de milices qui mettent la main sur une arme surnaturelle qu’ils envisagent d’utiliser contre le gouvernement, la section de Tjahjanto se concentrant sur un “savant fou à la Dr Frankenstein” qui crée une créature expérimentale . Reeder a fait l’histoire enveloppante, qui se concentre sur une équipe SWAT qui découvre les cassettes VHS sur lesquelles se trouvent les autres histoires.

Les fans ont dû attendre la fin du panneau pour voir le premier clip V/H/S/94, mais vous pouvez le vérifier ci-dessous, en passant à la barre des 27 minutes. Il est tiré de l’épisode d’Okuno et a certainement l’atmosphère effrayante et oppressante qui a rendu les films précédents si efficaces. Vérifiez-le:

L’animateur Richard Newby a également révélé que, pour la première fois dans la série V/H/S, toutes les parties se construiront vers une histoire plus large. V/H/S/94 n’a pas encore de date de sortie confirmée, mais il arrivera à Shudder à l’automne, probablement à l’approche d’Halloween.

Le premier V/H/S est sorti en 2012 et comprenait des épisodes réalisés par Adam Wingard (Godzilla vs Kong), David Bruckner (The Ritual), Ti West (The Innkeepers) et Joe Swanberg (Drinking Buddies). V/H/S/2 est arrivé l’année suivante, avec V/H/S: Viral sorti en 2014.