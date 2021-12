Le premier clip qui apprend à coder en l’écoutant | La technologie

Dans Dojacode, vous pouvez apprendre les concepts de la programmation, tout en profitant de la musique de Doja Cat.

Il existe de nombreuses façons de introduire les concepts de programmation aux personnes qui n’ont jamais vu un langage informatique, mais c’est l’un des plus originaux et divertissants que nous ayons vus.

L’organisation à but non lucratif Girls who Code, qui essaie d’intéresser davantage de femmes à la programmation, a créé la première vidéo musicale pour montrer comment fonctionne la programmation.

Voici le clip Woman, interprété par l’artiste chat doja. La vidéo s’interrompt à certains moments et un extrait de programmation apparaît, que vous pouvez personnaliser :

Au total il y a 4 extraits de programmation tout au long de la vidéo dans trois langages de programmation différents : CSS (jaune), Javascript (bleu) et Python (rose).

En modifiant certains nombres et mots de code, vous pouvez changer certaines choses qui se produisent dans le clip.

Par exemple, dans la première pause, changer le champ de couleur : il est possible modifier la couleur des ongles de Doja Cat.

Dans un autre bloc, nous devons modifier certains nombres pour changer la densité et la forme des particules d’un sort lancé par le protagoniste de la vidéo.

Dans un troisième, nous devrons changer la quantité et la forme des fleurs qui tombent du ciel.

C’est un moyen très simple et visuel de comprendre comment fonctionne la programmation. Nous voyons de nos propres yeux comment en modifiant certaines lignes de code, le résultat final peut être modifié.

Si vous souhaitez tenter l’expérience, il vous suffit d’accéder au site Dojacode.

Le projet est un exemple des nombreuses initiatives qui Les filles qui codent mène pour encourager les femmes à devenir ingénieures en programmation, un métier où elles sont encore sous-représentées.