Le premier coéquipier de Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, pourrait communiquer avec

Lewis Hamilton a expliqué pourquoi Valtteri Bottas a été son meilleur coéquipier en Formule 1 – tout est dû à la communication.

Le duo Mercedes en est à sa cinquième et dernière année ensemble en tant que collègues, Bottas passant à la fin de la saison chez Alfa Romeo pour laisser la place à George Russell.

Depuis son entrée en F1 en 2007, Hamilton a eu une grande variété de personnalités et de nationalités parmi ses cinq coéquipiers chez McLaren et Mercedes – et des relations très différentes également, avec Bottas à l’opposé de son prédécesseur, Nico Rosberg.

Mais sur le plan personnel, avec tous les deux maintenant bien dans la trentaine, il semble que Hamilton et Bottas finiront potentiellement leur travail côte à côte dans des termes particulièrement amicaux.

Interrogé lors d’une interview avec Sky Italia avec quel pilote il pensait avoir rencontré la plus grande rivalité, Hamilton a répondu par une discussion sur ses coéquipiers.

“Honnêtement, cela dépend du moment de ma vie dans lequel j’étais”, a déclaré le Britannique de 36 ans.

“Quand j’étais enfant, j’ai rencontré [Fernando] Alonso. J’étais enthousiaste et talentueux mais je ne savais pas comment tout gérer.

« Ensuite, je me suis retrouvé dans différentes positions avec [Heikki] Kovalainen, avec Jenson [Button] et avec Nico. J’ai appris des choses différentes de chacun d’eux.

« Chacun était un défi. Vous ne pouvez jamais ignorer votre coéquipier car vous apprendrez de lui ou vice versa. Vous pouvez faire des erreurs. Je ne changerais rien à mon parcours à leurs côtés, pour le meilleur ou pour le pire.

“J’ai récemment commenté mon coéquipier actuel et j’ai dit qu’il était le meilleur coéquipier, mais vous devez voir ce que signifie cette définition.

« Nous sommes dans un sport où nous essayons de remporter deux championnats différents – nous essayons tous les deux de remporter le titre Pilotes, mais notre travail consiste également à remporter le titre Constructeurs, nous devons donc travailler ensemble. Pour la première fois, j’avais un coéquipier avec qui je communiquais vraiment.

« Vous savez, ‘J’ai ressenti ça…’, ‘J’ai eu ce sentiment’. Sans rien se cacher, essayer de s’améliorer, s’entraider pour être notre meilleure version.

« Cela n’était jamais arrivé avec d’autres pilotes auparavant. C’est quelque chose d’unique.

« Et en tant qu’être humain, c’est fantastique. Une fois que nous sortons de la piste, nous parlons comme des messieurs. Pas de trucs.

