Le premier combiné pliable d’Oppo pourrait être lancé dès la semaine prochaine

À l’heure actuelle, le seul nom qui compte dans le secteur des smartphones pliables est Samsung. Le Galaxy Z Fold 3 et le Flip 3 ont aidé l’entreprise à sécuriser la majeure partie du marché, même si ce n’est pas comme si Samsung avait beaucoup de concurrence. Huawei n’est toujours pas en mesure de rivaliser véritablement sur les marchés occidentaux avec des appareils mobiles, y compris les appareils pliables. Xiaomi est le seul autre fournisseur Android à avoir sorti un impressionnant pliable en 2021 jusqu’à présent, mais il n’a pas la portée du Galaxy Z Fold 3. Cependant, plusieurs fabricants chinois de smartphones travaillent sur de tout nouveaux appareils pliables. Oppo est l’un des noms qui revient régulièrement, et la société pourrait dévoiler son téléphone de nouvelle génération avec un appareil pliable la semaine prochaine lors de son événement Inno Day.

Téléphones pliables ou enroulables

Oppo a déjà fabriqué un appareil impressionnant avec un écran pliable, bien que ce ne soit pas le genre de pliable que vous pouvez acheter dans les magasins. L’Oppo X 2021 dispose d’un écran qui peut se plier, mais il roule techniquement. Aussi impressionnant que cela puisse paraître, le combiné enroulable est un appareil conceptuel que vous ne pouvez pas acheter dans les magasins.

Oppo n’est pas la seule entreprise à jouer avec l’idée de fabriquer un combiné enroulable. LG avait un prototype avant de plier l’ensemble de son activité mobile. Et Samsung s’intéresse également à la technologie. Séparément, TCL a montré un appareil qui se plie et se roule.

Mais il semble plus probable qu’Oppo libère un combiné pliable avant de créer un appareil enroulable. Cela dit, on ne sait pas quel type de design pliable Oppo pourrait choisir.

Samsung a opté pour deux combinés pliables dotés du même mécanisme de pliage. L’écran pliable se trouve à l’intérieur du Fold et du Flip. Le premier offre aux utilisateurs une expérience semblable à celle d’une tablette lorsqu’il est déplié. Le Flip est à peu près aussi gros qu’un combiné Galaxy S ordinaire lorsqu’il est déplié.

Concept de téléphone enroulable Oppo X 2021. Source de l’image : Oppo

L’événement Inno Day d’Oppo

La conférence de presse Inno Day 2021 aura lieu la semaine prochaine. Mardi, Oppo organisera un « événement de lancement de produit innovant ». Puis, mercredi, Oppo présentera un « événement de lancement de nouveau produit phare ». L’un ou l’autre se qualifie comme l’endroit pour dévoiler un téléphone pliable. Rien ne garantit qu’Oppo sortira son premier téléphone commercial avec un écran pliable la semaine prochaine. Mais Evan Blass a trouvé un gros indice qu’Oppo a décidé de cacher à la dernière minute.

…mais grâce au cache de Google, on voit bien que c’était à l’origine : pic.twitter.com/M6hjjWYxfY – Ev (@evleaks) 5 décembre 2021

Le slogan de l’événement Inno Day 2021 est « Reimagining the Future ». Mais au départ, le slogan disait : « Dépliez le futur ». Ce dernier ne laisse aucune place au mystère. Un tel événement aborderait la technologie des téléphones pliables.

Il y a plus de preuves qui indiquent qu’Oppo pourrait être sur le point de lancer un pliable de première génération. La société fait partie du même conglomérat chinois qui contrôle OnePlus et Vivo. Et OnePlus est désormais une filiale d’Oppo. Des rapports récents ont découvert des dépôts de brevets de Vivo et OnePlus qui montrent que les entreprises travaillent sur des conceptions de combinés pliables contrairement à tout ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Écran multi-pliable Samsung Flex In & Out. Source de l’image : Samsung

Pourquoi l’Oppo pliable est excitant

Enfin, un tout nouveau rapport en provenance de Corée indique que Samsung augmente la production d’écrans pliables. La société vise à fabriquer 18 millions d’écrans pliables par an, mais elle n’en utilisera que 14 millions pour les combinés pliables Galaxy. Samsung envisage de vendre le reste à des sociétés concurrentes.

Des rapports similaires ont déclaré plus tôt cette année que Samsung souhaitait vendre des panneaux OLED pliables à Google et à des sociétés chinoises comme Oppo. Tous ces concurrents travaillent sur leurs propres combinés pliables qui rivaliseront avec le Fold et le Flip. Mais Samsung gagnera néanmoins de l’argent avec ces ventes de panneaux.

La raison pour laquelle le pliable Oppo est excitant est qu’il mettra plus de pression sur Samsung. Plus de concurrence pourrait conduire à de meilleurs pliables dans les années à venir. Et plus important encore, plus de concurrence contribuera à réduire le prix d’entrée. Et nous nous attendons à ce que les appareils pliables de Chine soient plus abordables que les combinés de Samsung.