Le premier comics de Superman n’est plus le plus précieux au monde, quel super-héros l’a surpassé ? | La vie

in

Superman, le super-héros le plus aimé et le plus apprécié depuis des décennies, a été détrôné. Il est facile d’imaginer qui vous a battu.

Pendant près d’un siècle, la bande dessinée Action Comics Numéro 1, publié en 1938, a été le plus précieux de l’histoire. Il y a quelques mois, ils ont payé 3,25 millions de dollars pour un exemplaire. Mais le 9 septembre, il a été détrôné par un autre super-héros.

Il n’y a qu’un personnage de fiction dans le monde de la bande dessinée plus aimé que Superman. Vous savez certainement qui il est : Spider-Man. Une copie d’Amazing Fantasy Number 15, la première apparition de Spider-Man, s’est vendue 3,6 millions de dollars. Nouveau record, qui ne tardera pas à être dépassé.

Numéro fantastique fantastique 15 a été publié en 1962, et comme nous l’avons dit, il a battu le record de la bande dessinée la plus chère parce qu’il Première apparition de Spider-Man:

Il a été mis en vente au prix de 12 cents le dollar, environ 10 centimes d’euros, nous sommes donc confrontés à l’un des produits les plus revalorisés de l’histoire.

Il ne s’agit pas seulement d’un changement de chef. Que Superman ait été dépassé par Spider-Man après presque 80 ans, cela suppose un cataclysme dans le monde de la bande dessinée.

Les Action Comics Numéro 1 il a une charge symbolique insurmontable. Il ne représente pas seulement l’apparition de Superman, c’est aussi le début des super-héros dans la bande dessinée. C’est grâce au succès de Superman que d’autres classiques sortis près de trois décennies plus tard, comme Spider-Man, pourraient être la lumière.

Pour ce qu’il représente et pourquoi est un comique de 24 ans de plus que Spider-Man, pour de nombreux experts, il est significatif qu’il ait été détrôné.

Vous avez des doutes et ne savez pas quel Kindle est le mieux adapté à vos besoins ? Si la réponse à cette question est oui, nous vous aidons avec ce guide d’achat à choisir quel livre Amazon acheter.

Mais maintenant que nous vivons en plein boom (saturation, selon moi), de super-héros, nul ne doute que si ce Superman Action Comics était remis en vente aujourd’hui, il briserait une nouvelle fois le record de ventes.

ont été imprimés 200 000 unités en 1938, mais en raison de la mauvaise qualité du papier et avant il était impensable qu’ils soient réévalués et que les gens les jettent, seulement environ 100 exemplaires sont conservés, très peu en parfait état.

Les bandes dessinées de super-héros sont les plus précieuses de toutes. Détective Comics Numéro 27, qui comprend la première apparition de Batman, est le troisième plus cher, en payant pour une copie 2,2 millions de dollars.