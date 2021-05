Le premier concert virtuel de Nightwish attire 150 000 téléspectateurs

Selon le Helsinki Times, le premier des SOUHAITE NUITLes deux expériences interactives de la Finlande ont attiré 150 000 téléspectateurs, établissant le record du plus grand concert virtuel payant de l’histoire de la Finlande. La plupart des téléspectateurs venaient d’Europe et d’Amérique du Nord, mais la représentation était un événement véritablement mondial, avec des fans de 108 pays achetant des billets pour le spectacle et le box-office brut dépassant le million d’euros.

SOUHAITE NUIT joué dans une taverne appelée “The Islanders Arms” construite dans un monde virtuel pendant deux nuits – le vendredi 28 mai et le samedi 29 mai. Les deux soirs, les fans ont assisté à une performance d’une heure et demie, en écoutant des chansons vivre de “Humain. :II: Nature.” Pour la toute première fois. Chacune des deux nuits avait sa propre setlist légèrement différente.

Agence de programme Agence Fullsteam, Zoan, qui était responsable de la mise en œuvre technique, et la société de gestion Jusqu’à l’aube, ils comptent produit “Une soirée avec Nightwish dans un monde virtuel”, qui a pris six mois à préparer. ZoanL’équipe de s était composée d’environ 30 personnes de sept pays différents, permettant aux fans d’interagir avec d’autres fans ainsi que de découvrir des mondes imaginatifs en 3D construits sur la base de la vision du groupe.

“C’est définitivement l’une des choses les plus cool que nous ayons eu à faire avec le groupe”, SOUHAITE NUIT batteur batteur Kai Hahto mentionné. “Quand les visuels, la technologie et la musique se rencontrent si bien, cela devient une expérience unique.”

Le concert de vendredi a marqué SOUHAITE NUITdébuts en direct avec le bassiste de session Jukka Koskinen (SOLEIL D’HIVER), qui a rejoint le groupe en remplacement de Marco Hietala. Marco a annoncé son départ de SOUHAITE NUIT en janvier, expliquant dans un communiqué qu’il n’avait pas «pu se sentir validé par cette vie depuis plusieurs années maintenant».

Plus tôt ce mois-ci, SOUHAITE NUIT claviériste et auteur-compositeur principal Tuomas Holopainen dit que HietalaLa décision de quitter le groupe “a été un peu une surprise”. Il a dit à la Finlande Télévision Kaaos: “Marco nous a informés en décembre de l’année dernière [that he was leaving the band]. Et même s’il a été très ouvert sur son état et ses problèmes au cours des dernières années, cela a quand même été un peu une surprise pour nous. C’était donc une pilule vraiment difficile à avaler. Et pendant quelques jours, j’étais en fait assez convaincu qu’il n’y avait pas de retour, que c’était ça. Je me souviens avoir parlé à Emppu [Vuorinen], le guitariste, et nous nous sommes dit : “Tu penses que c’est ça ?” ‘Ouais, je pense que c’est ça.’ Je veux dire, ça suffit. Il s’est passé tellement de choses dans le passé. Quelque chose qui a brisé le dos du chameau, comme on dit. Puis, après un certain temps – quelques jours – nous avons commencé à penser que cela faisait 25 ans que ça avait été une telle aventure, avec tant de hauts aussi, que ce n’était pas la manière d’y mettre fin. “

“Humain. :II: Nature.” a été publié en avril 2020. Le suivi de 2015 “Les formes infinies les plus belles”, “Humain. :II: Nature.” est un double album contenant neuf titres sur le CD principal et un long titre, divisé en huit chapitres, sur le CD 2.



